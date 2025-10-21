王鴻薇助理張凱維被爆 涉販張榮興跟監照

媒體人馬郁雯（左）與關鍵證人柯晨皓（右）昨踢爆王鴻薇助理張凱維涉販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。（記者塗建榮攝）

媒體人稱 照片壓了近一年 在張接警政署長前夕爆料

國民黨立委王鴻薇助理張凱維，捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，隨後又被爆假提案、真索賄等多起爭議。媒體人馬郁雯昨偕曾與王鴻薇合作的律師柯晨皓、青年監督聯盟召開記者會踢爆，張凱維前年在Line自爆販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面，質疑王鴻薇是否知情？

王鴻薇：餿掉的假爆料

對此，王鴻薇昨受訪表示，這是舊飯重炒，已經餿掉的假爆料，她不予回應。

馬郁雯指出，去年五月九日《TVBS新聞網》獨家報導，時任台北市警局長、內定五二〇接任警政署長的張榮興與萬華「芳明館」聞人曾在北市中山區「上品魚翅」晚宴。而究竟是誰跟監張榮興？背後黑手是王鴻薇的助理張凱維與狗仔集團的傑作。

馬郁雯說，狗仔產業鏈不僅鎖定府院黨高層，連同身分極度機敏的警政署長、北市警局長都成為他們長期的跟監對象。張榮興與芳明館聞人餐敘時間是前年五月廿六日，被拍到後竟壓了將近一年，選擇在隔年張榮興接任警政署長前夕爆料，顯然意圖影響賴政府的警政署長人事佈局。

關鍵證人柯晨皓也公開他與張凱維的Line對話紀錄。柯表示，張凱維前年五月五日傳訊給他說「剛剛賣出這一題」，自己最近才發現，原來張聲稱兜售出去的照片內容，就是時任台北市警局長、現任警政署長張榮興。他質疑，究竟跟張凱維購買照片的神秘買家是誰？昔日張凱維感謝老闆王鴻薇讓他在外面賺外快，這筆外快王知情嗎？

青年監督聯盟發起人陳又新律師表示，張凱維所出售的照片來自黃國昌所豢養的謝幸恩狗仔集團，張凱維與謝幸恩以營利為目的，無差別地拍攝他人非公開活動，違反「刑法」營利妨害秘密罪及「個人資料保護法」等規定，最高可處五年以下有期徒刑，更加駭人聽聞的是，此次偷拍案涉及張榮興，還可能涉及國安法與反滲透法的問題。

