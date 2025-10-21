鄭麗文喊要見習近平 綠籲勿傷害台灣主權

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，鄭麗文若往中南海跑，依照「兩岸人民關係條例」，任何政黨、地方政府或機關，不得代表國家跟對岸的黨政機關簽訂協議及談判。（記者李文馨攝）

鄭批賴只送花籃 民進黨：不如注意「兩個期盼一個提醒」

國民黨主席當選人鄭麗文批評兼任民進黨主席的賴清德總統，只送花籃未發賀函，且稱要赴中交流並與中共總書記習近平會面。民進黨發言人吳崢昨天反嗆，鄭麗文與其在意賴主席的賀電，不如注意民進黨的「兩個期盼、一個提醒」，與中國交流應注意自身身分，切勿傷害台灣主權、妨礙國家安全。

請繼續往下閱讀...

與中交流應注意自身身分

鄭麗文當選國民黨主席後，國民黨前天收到習近平賀電，賴清德則致贈「高票當選」花籃，沒有致電恭賀。鄭麗文昨表示，她在當選第一時間，就接到民眾黨主席黃國昌來電致賀，民進黨也算是泱泱大黨，這種基本的禮貌，她覺得有一點遺憾，「沒有這個格局，是台灣的悲哀」。

吳崢受訪回應，民進黨皆循往例辦理，鄭與其這麼在意賴主席的賀電，不如再次注意民進黨送她的「兩個期盼與一個提醒」，與中國的各項交流都應對等、尊嚴、互惠，更應注意自身身分，切勿做出傷害台灣主權、妨礙國家安全的言行。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱也表示，他不擔心鄭麗文往中南部跑，但若往中南海跑，民進黨嚴正提醒，依照「兩岸人民關係條例」，任何政黨、地方政府或機關，不得代表國家和對岸的黨政機關簽訂協議及談判。

民進黨日前曾向國民黨主席當選人鄭麗文提出「兩個期盼、一個提醒」。第一，期盼堅守主權立場，將守護台灣安全置於政黨利益之上；第二，期盼國民黨在國會理性監督、積極問政，不再陷於意識形態的杯葛，更不應提出傷害台灣、違憲違法的法案；提醒審慎防範中國勢力的介入與滲透，不應因政黨私利與中國唱和，甘做中共認知作戰的在地協力者。

此外，鄭麗文昨提及，兩岸通關密語是「九二共識、反對台獨」，兩岸是可以交流的，沒有像陸委會現在已讀不回，無法溝通，導致很多台灣人的權益受損。

陸委會：統一非主流民意

對此，陸委會批評，習近平的賀電中，最重要的是要求國民黨要「共同推動國家統一」，而不僅僅是「九二共識」和「反台獨」。根據陸委會長期民調，贊成「儘快統一」或「先維持現狀，將來再統一」的只有七％到八％，顯然不是主流民意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法