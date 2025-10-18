共軍大清洗！9上將開除黨籍軍籍法辦

中國國防部昨宣佈中共軍委會副主席何衛東、軍委委員苗華等九位上將，開除黨籍、軍籍並移送軍檢機關依法審查起訴。

何衛東、苗華等人「涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大」

中國解放軍高層貪腐情形嚴重，中國國防部昨天一口氣宣佈，包括中共政治局委員、軍委會副主席何衛東上將等九位共軍上將，因涉貪金額巨大，均被開除黨籍、軍籍處分，並且移送軍檢機關依法審查起訴。

中共四中全會前夕 風聲鶴唳

國安局長蔡明彥十五日在立法院外交及國防委員會答詢時曾表示，中共卅二位現役上將中，有一半已超過半年未公開露臉，研判可能正遭大規模清洗與調查。

蔡明彥進一步說明，中共有卅五名上將，其中卅二名為現役上將、三名由中將代理上將職務；但卅二名現役上將中，有十六名自去年十二月以來未曾在公開場合露面，「等於是一半的上將近一年未公開露面，這種情況在以往極為罕見」。

蔡明彥並說，國安局研判中共軍方內部正進行大規模調查與清洗。因此將於本月廿日至廿三日在北京召開的中共四中全會，不僅關乎其經濟與政策走向，也將是觀察政黨與軍方權力重組的重要指標。

落馬將領罪嫌 「影響極其惡劣」

中國國防部昨天下午也突然發佈消息，中國國防部發言人張曉剛指出，經中共黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東（上將），中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華（上將），以及軍委政治工作部原常務副主任何宏軍（上將，傳已自殺身亡）、軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌（上將）、東部戰區原司令員林向陽（上將）、陸軍原政委秦樹桐（上將）、海軍原政委袁華智（上將）、火箭軍原司令員王厚斌（上將）、武警部隊原司令員王春寧（上將）九人立案審查調查。

張曉剛表示，經查，這九人「嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣」，據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定予九人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

