特別預算案三讀通過 現金1萬 預計11月上旬發放

攸關普發現金一萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨三讀通過，財政部長莊翠雲表示，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，預計十一月上旬可以發放。根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五類。

行政院院會九月十一日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，共編列五五〇〇億元，其中包含普發現金二三六〇億元。

立法院院會昨三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，最終減列五十二億九八七〇萬五千元，改列五四四七億一二九萬五千元。其中，以國防部減列五十億七千七百萬餘元最多。另表決通過民眾黨團提案，將勞動部的四千萬元媒體宣傳費減列二千萬元、凍結四百萬元，衛福部的三千二百萬元媒體宣傳費減列一千六百萬元。

藍白也挾人數優勢，將勞動部編列挹注勞保基金的一百億元，凍結一億元，要求勞動部一個月內提出勞保年金改革期程與方案專案報告，二個月內提出政府撥補機制常態化具體方案後始得動支。衛福部編列挹注全民健保基金的二百億元，也凍結一億元，待衛福部向立法院相關委員會提出檢討專案報告，經同意後始得動支。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨支持要強化海域巡防、災害防救的因應等，呼籲在野黨不要因為彼此政策立場差異，損及人民的權益，支持政府照顧人民的各項預算。國民黨立委翁曉玲說，民進黨政府務必加速普發現金發放作業，扶助產業，別再搞政治動作，拖延全民的救命錢。

行政院發言人李慧芝說，挹注健保基金等遭凍結的預算案，相關部會將儘速提出專案報告，期望立法院能夠早日解凍。至於現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。

