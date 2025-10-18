為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    特別預算案三讀通過 現金1萬 預計11月上旬發放

    2025/10/18 05:30 記者林欣漢、鍾麗華／台北報導
    「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨三讀通過。（記者陳逸寬攝）

    「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨三讀通過。（記者陳逸寬攝）

    攸關普發現金一萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」昨三讀通過，財政部長莊翠雲表示，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，預計十一月上旬可以發放。根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五類。

    普發現金 直接入帳等5類領取

    行政院院會九月十一日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，共編列五五〇〇億元，其中包含普發現金二三六〇億元。

    立法院院會昨三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，最終減列五十二億九八七〇萬五千元，改列五四四七億一二九萬五千元。其中，以國防部減列五十億七千七百萬餘元最多。另表決通過民眾黨團提案，將勞動部的四千萬元媒體宣傳費減列二千萬元、凍結四百萬元，衛福部的三千二百萬元媒體宣傳費減列一千六百萬元。

    國防部減列50億餘元 減列最多

    藍白也挾人數優勢，將勞動部編列挹注勞保基金的一百億元，凍結一億元，要求勞動部一個月內提出勞保年金改革期程與方案專案報告，二個月內提出政府撥補機制常態化具體方案後始得動支。衛福部編列挹注全民健保基金的二百億元，也凍結一億元，待衛福部向立法院相關委員會提出檢討專案報告，經同意後始得動支。

    民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨支持要強化海域巡防、災害防救的因應等，呼籲在野黨不要因為彼此政策立場差異，損及人民的權益，支持政府照顧人民的各項預算。國民黨立委翁曉玲說，民進黨政府務必加速普發現金發放作業，扶助產業，別再搞政治動作，拖延全民的救命錢。

    行政院發言人李慧芝說，挹注健保基金等遭凍結的預算案，相關部會將儘速提出專案報告，期望立法院能夠早日解凍。至於現金發放作業會在法案公告後，依法儘速在一個月內執行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播