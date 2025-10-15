週刊爆：內鬼駭侵央廣 應訊稱「是黃國昌的人」》黃國昌吸收駭客助竊密？ 立委喊查

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，昨再被爆擁有一批駭客志工團。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，昨再被爆還擁有一批駭客志工團，民進黨立委王定宇在立院施政總質詢時痛批，政治人物不應該找駭客去駭民間或公家的資料庫，這在美國是重罪，若政府的能力有辦法溯源，應該儘速偵辦。對此，行政院長卓榮泰表示，會了解有沒有涉及資通安全管理法及國安法疑慮。

黃國昌被踢爆涉嫌指揮狗仔集團跟監、偷拍政敵多年，且其背後資金及金錢流向成謎，甚至傳出恐來自境外。王定宇昨表示，前基隆市民政處長張淵翔因開啟戶政系統涉幽靈罷免連署案，被依個資法判刑一年十個月，政府應嚴防類似案件再度發生，若是以駭客方式，駭進戶政機關取得資料，是否有違法？對此，法務部長鄭銘謙表示，已觸犯刑法妨害電腦使用罪，最高可處五年以下有期徒刑。

王定宇追問，日前央廣遭駭案，經調查發現是內部員工涉案並竊取機敏資料，甚至兜售暗網情資，涉犯什麼法律？鄭銘謙答詢指出，除了個資法也違反相關刑法，北檢已在偵辦。王定宇詢問，若駭客在境外，有沒有能力回溯犯嫌的所在及身分？數位發展部長林宜敬表示，基本上是可以，境外的話要視駭客的技巧及程度。

週刊：涉案吳政勳稱黃找協助查弊

昨有週刊報導指出，央廣官網遭駭、涉案的自家工程師吳政勳遭黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，吳否認，指央廣網路後台有重大漏洞，多次示警卻無人理會，為了自清還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，表示黃曾找他協助查弊，並說他「是黃國昌的人」；台北地檢署對此表示，前天已透過新聞稿對外界說明相關偵辦情形，其餘不予回應。

週刊還報導，前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與前法務部長蔡清祥討論司法高層人事案的對話資料，是黃國昌靠一批駭客作義工無償取得，且黃的駭客集團還將對話截圖上傳暗網高價兜售，一張圖索費兩萬元；林錫耀認為對話遭拼湊、偽造，已提告。

吳是某連鎖電腦補習班高層之子

針對央廣駭客入侵案，檢警專案小組查出，涉案的央廣電腦工程師吳政勳，是國內某連鎖電腦補習班高層之子，三十七歲的吳男曾取得微軟的相關證照，今年五月入職央廣，擔任網管負責人。他認為央廣的電腦基礎設有漏洞，自認是「白帽駭客（正義的駭客）」，「自導自演」演出這一場戲，再爆料給媒體和黃國昌，想藉此引起外界重視，加重「自己是有價值的吹哨者份量」。

對於央廣官網被駭，台北地檢署指揮北市刑大查出「內鬼」吳政勳等人涉重嫌，將吳等人聲請羈押，北院裁定交保，檢方已提出抗告，最快今天有結果。

