    首頁 > 政治

    卓嗆傅：我們搶救生命 你在搶救政治生命

    2025/10/08 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    卓榮泰嗆傅崐萁金句連發

    卓榮泰嗆傅崐萁金句連發

    立院唇槍舌戰 傅指中央沒有撤離計畫 卓：實施執行是地方政府

    國民黨立委傅崐萁昨天就花蓮縣光復鄉潰壩議題在立法院會質詢行政院長卓榮泰，直指中央沒有撤離計畫，「就是人禍」；卓揆反駁，撤離的計畫和實施執行當然是地方政府，地方政府沒有完成撤離計畫，也沒有得實施，並嗆傅，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」

    傅崐萁一上質詢台就直指中央沒有撤離計畫，更點名內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等內閣閣員，逐一指責砲轟。傅表示，救災是中央主責；卓榮泰回應，地方政府要盡撤離的責任，如果沒有要求撤離，為什麼各鄉的民政所會來要求他們提報時間？傅應該去請花蓮縣長徐榛蔚一一詢問所有鄉才對，不應該在這裡問部長，「也不應該把災民對你的氣發在部長身上」。

    傅崐萁指出，「農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定」由農業部、原民會、國防部、經濟部、交通部、衛福部及內政部輔導地方政府，選定疏散路線與避難收容處所，但八六〇〇人的撤離計畫在哪？內政部長劉世芳沒討論過，地方政府也不知道，疏散撤離的標準作業和災害防救法撤離的單位是依照整個計畫做好以後再來執行，現在卓榮泰說沒有撤離，是誰的責任？

    卓榮泰表示，撤離的計畫及實施，當然是地方政府。如果沒有錯的話，九月廿二日上午八點，光復鄉民政科的邱先生說下午一點開始撤離，入夜前可以撤離完畢。

    傅崐萁表示，中央對於避難一事輕忽，既沒有開擬定計畫書，也沒有收容所的整備計畫，一個光復鄉只是垂直避難，門口流點水而已，「院長，這就是人禍」。卓榮泰強調，九月廿一日光復鄉戶數就已寫在報告上面，就已經告訴地方政府。

    卓揆更嗆傅崐萁，「你不要再敲桌子了，我去現場你沒有看到嗎？」「委員，我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命，非常不值得」。傅持續詢問「誰主責救災？」卓回答，現在前進協調所在主責救災；傅說，謝謝院長終於說了一句實話；卓再回，是地方政府效率太慢，所以全部投入。

    傅：現在沒中央政府嗎 卓酸：沒有花蓮縣政府

    傅崐萁再問卓榮泰，現在中華民國是沒有中央政府嗎？卓回酸，「有，但沒有地方政府、沒有花蓮縣政府」。預防性撤離地方要來執行，現在就在救災，全國都要來救災，中央政府沒有在救災嗎？

