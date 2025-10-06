連勝文赴中參加中秋聯誼 》宋濤大談祖國統一 學者批節慶包裝統戰

中共4日在福州主辦「福聚中秋月、船承兩岸情」2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，國民黨副主席連勝文(左)聲稱要堅持九二共識、反對台獨。中國國台辦主任宋濤(右)表示，兩岸同胞都是中國人、是一家人，要努力推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」。（取自中國國台辦旗下《中國台灣網》）

中共官方日前在福州主辦「福聚中秋月、船承兩岸情」二〇二五年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，國民黨副主席連勝文受邀參加，他聲稱要「堅持九二共識、反對台獨」。中國國台辦主任宋濤於中秋茶會表示，兩岸同胞都是中國人、是一家人，要努力推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」；學者痛批，這是典型的統戰語言轉換，把政治目的藏在節慶包裝之中。

中共舉辦的中秋聯誼活動，連勝文和國民黨立委陳雪生、在閩台胞代表約二百人參加。

宋濤出席中秋茶會時也指出，兩岸同胞都是中國人、是一家人，要堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整；要努力推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」，積極參與強國建設、民族復興偉業，共同創造「家」的新輝煌。

連勝文則表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓、圓滿、和諧。中國國民黨將在堅持「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，繼續推動兩岸交流，促進兩岸和平發展。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨表示，中國一向擅長藉傳統節日進行統戰操作，尤其是「端午」、「中秋」、「春節」這類象徵團圓與民族情感的節慶。宋濤老調重彈，依舊把「民族情感」與「國家統一」綁在一起，試圖以文化敘事消解主權分際，並將「反對台獨」包裝成「維護家園」。這正是典型的統戰語言轉換，把政治目的藏在節慶包裝之中。

洪浦釗質疑，國民黨高層等人士的出席，不免被外界視為配合中國政治安排。國民黨若真要推動兩岸交流，理應透過對等、專業的民間平台，而非成為中國統戰場合中的「被代表者」，最終只淪為「台灣有人接受一中」的展示素材。

另外，中共也在福建、江蘇等地舉辦「家國共團圓」等數十場中秋聯誼活動，廣邀台商、台胞、台青參加。成功大學政治系教授洪敬富受訪說，「中共是用軟性訴求來統戰」，中共形塑中華民族的「家」須團結在中華人民共和國之下，以文化統戰方式影響台灣，將中秋「政治符號化」，不是中共多重視中秋節，而是為了遂行統戰。

