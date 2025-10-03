日智庫：共軍朱日和「博愛特區」 新增司法院、後指部

印太戰略智庫執行長矢板明夫示警，中國內蒙古朱日和訓練基地仿建的「博愛特區」越來越精細，更多出了司法院等設施。（圖取自矢板明夫臉書）

共軍為了強化對台「斬首行動」訓練，在內蒙古的朱日和戰術訓練基地，擴建模擬台北核心建物。日媒報導，日本智庫「國家基本問題研究所」（國基研）公布最新的衛星圖像分析顯示，該基地明顯加速擴建，除了模擬總統府，新建的「模擬司法院」也已完工，並建有一條全長二八〇公尺連結總統府的地道。

總統府與司法院 挖地道連結

朱日和基地是共軍最大規模的軍事訓練地，面積約一〇六六平方公里，內部建有多樣全尺寸擬真設施，以模擬可能發生衝突的環境。二〇二〇年有外媒揭露在該基地內的城市戰爭訓練區域中，製作最精細的就屬台北，不但重現台灣總統府及外交部，更模擬總統府外道路設計與建築物分配。二〇一五年中國央視播出共軍模擬進攻影片，就曾出現模擬總統府。

「產經新聞」報導，國基研取得朱日和訓練基地最新衛星圖像並進行分析，發現共軍還新建了「模擬司法院」，這項工程於二〇二〇年八月底前開工，二〇二一年大致完工，並建有一條全長二八〇公尺連結總統府的地道。

模擬後指部建築 今年四月完工

另在「模擬司法院」附近還有一棟紅屋頂建物，工程於二〇二三年十月起開工，今年四月幾已完工。該建物與司法院後方的國防部後備指揮部內的建築相似。模擬總統府訓練區陸續增建後，自二〇二〇年以來，面積已擴大為原有的近三倍。

報導還指出，過去外界從衛星圖上曾多次確認了共軍訓練的情形，包括二〇二二年七月，共軍在通往「模擬總統府」、「模擬外交部」的十字路口上設路障，然後由裝甲車突破前進。同年八月訓練中，也確認有大量裝甲車，顯示旅級規模的部隊正在與守衛「總統府」的假想敵部隊展開對抗訓練。

今年八月以來，模擬總統府周邊道路仍有裝甲車與路障，研判訓練仍持續進行。

國基研研究員中川真紀表示，在習近平體制下，朱日和基地正在加速建設並展開實戰訓練。目的是要藉此向台灣施壓，警告台灣，即使設有地下道作為逃生通道，也無路可逃。

除了朱日和基地，長期觀察共軍的軍事迷溫約瑟在去年三月也曾指出，共軍在內蒙古阿拉善左旗還新建了模擬博愛特區的炸射靶場。

報導指出，中川將於十四日在東京登場的「半導體同盟」研討會上，與溫約瑟共同發表關於中國軍隊最新動向的報告。

