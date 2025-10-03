黃國昌養狗仔》凱思國際有港資？陸委會：涉國安法盼檢調釐清

民眾黨主席黃國昌遭爆成立凱思國際公司養狗仔集團跟監政治人物，陸委會發言人梁文傑昨表示，任何國家的內閣官員被跟監偷拍都是醜聞。（記者陳鈺馥攝）

民眾黨主席黃國昌遭爆成立凱思國際公司養狗仔集團跟監，公司背後龐大金流疑有港資涉入。陸委會發言人梁文傑昨表示，這件事要釐清是否有港資或中資，因為牽涉到「國安法」和「反滲透法」，要由檢調來釐清調查清楚。

周刊披露，黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，命他們以採訪新聞之名跟監政敵，儼然是地下狗仔隊長，外界估計三年花費千萬元，資金究竟從何而來？至今仍然是謎，加上香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，引起外界質疑是否有中資介入。

凱思國際公司的金流被質疑，經濟部次長賴建信昨表示，凱思公司的資本額沒有達到五億元，登記窗口是在台北市商業處。若有具體事證，涉及僑外資，經濟部商發署可發函，請公司主動揭露相關的數據。

梁文傑在陸委會例行記者會說，中央社已經提告，也有民間人士赴台北地檢署告發，要釐清是否有港資或中資，牽涉到「國安法」和「反滲透法」，希望檢調能夠調查清楚。

梁文傑：內閣官員被跟監是醜聞

對於一人分飾兩角的「中央社」前記者謝幸恩，曾租下總統府秘書長潘孟安及梁文傑住處的停車位，讓狗仔進入偷拍。梁文傑批評，任何國家的內閣官員被跟監都是醜聞，何況被侵入住宅地下室，而且是由國家通訊社的記者處理的。大家可以想像，有BBC記者去跟監英國內閣官員，這就是荒謬之處，這件事不能排除是國安案件，還是請檢調釐清真相。

綠委：跟拍巨資 非立委薪資能負擔

民進黨立委吳思瑤昨批評，黃國昌不敢直球對決各界的質問，其中的核心問題是，一個龐大、組織型且計畫性的偷拍集團，勢必耗費巨額資金，黃國昌有何能耐和金錢養這麼多人？這顯然不是一名立委的薪資所能負擔。

