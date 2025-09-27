台海防衛兵推總結：共軍恐宣布「收操」時突襲

台北政經學院基金會和平與安全中心昨舉行「台海防衛兵推總結報告」新書發表會，台北政經學院基金會董事長黃煌雄主持說明。（記者田裕華攝）

提交戰規則、由演轉戰、外島封鎖、司法隔離、兵力東遷、東部防衛6大警訊

民間首場層級最高的「二〇二五台海防衛兵推」今年六月落幕，總結報告昨出爐，提出兵推六大關鍵發現，針對灰色地帶衝突的交戰規則（ROE）、由演轉戰、外離島遭封鎖或隔離、司法隔離、兵力東遷及東部防衛等問題提出建議。

該兵推由台北政經學院基金會和平與安全中心及中華戰略暨兵棋研究協會共同主辦，以二〇三〇年中國對台動武為想定，針對共軍可能對台的威懾、脅迫、懲罰、進犯等分四階段行動進程，檢視國軍建軍備戰任務與台海防衛戰略。參演者包括台、美、日共九位退役上將、八位退役中將，層級創歷年之最。

ROE若無明確授權 第一線部隊壓力大

台北政經學院基金會董事長黃煌雄昨指出，兵推歷經近一年籌備，六月推演後又用不到四個月完成總結報告。他強調，兵推是卅二名專業參與者的集體智慧，「從某種意義來說是一種公共財」，因此編印出版對社會責任交代。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正說，總結報告提出六項值得持續檢討的重點。第一，交戰規則（ROE）問題嚴重，台灣自二〇二二年美國時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，已歷經多年灰色地帶威懾，若無明確授權，第一線部隊會面臨巨大壓力與判斷迷霧；第二，「由演轉戰」不能排除可能性，若共軍在宣布「收操」時突襲，將迅速削弱台灣海空戰力；第三，外離島一旦遭封鎖或圍困，軍事、政治與民心層面如何應對。

兵力東遷脆弱性高 東部防衛結構不足

第四，中國可能透過「司法隔離」（quarantine），以海警或執法名義阻斷台灣對外運輸，若無友盟協助，糧食、藥品與彈藥補給恐受重創；第五，兵力東遷脆弱性高，缺乏盟軍介入時更形嚴峻；第六，紅方從台灣東部發難的想定，凸顯我方東部防衛結構性不足。

黃並強調，兵推重點不在輸贏，而是讓社會與決策者更清楚未來可能的情境與風險，「這些討論本身就是國家安全最重要的投資」。

前參謀總長李喜明強調，兵推價值在於探討「看似不可能」，但若發生是否有應對之道。以「由演轉戰」為例，他認為機率不低，若解放軍藉演習一舉轉入全面作戰，我方傳統一對一監控方式將導致主戰艦隊瞬間暴露，這也是他認為為何應推動不對稱思維，以無人化與創新戰法降低風險並保存戰力。

