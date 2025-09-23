綠批蔣、盧拿錢不辦事 根本政治巨嬰

民進黨發言人吳崢（右起）、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達昨召開記者會，批「蔣盧做事沒半撇」。（記者羅沛德攝）

2025/09/23 05:30

指新版財劃法北市、中市經費大增 卻說沒錢蓋捷運

〔記者陳昀、蘇孟娟／綜合報導〕民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達昨召開記者會指出，財劃法修法通過後，台北市統籌分配稅款大幅增加四五二億元、台中市增加二九五億元，兩位市長蔣萬安、盧秀燕卻聲稱沒錢建設、要中央高抬貴手，拿錢不辦事，標準政治操作，無疑是「政治巨嬰」。

兩人應向市民交代錢怎分配

吳崢指出，根據新版財劃法，明年度北市統籌分配款增加四五二億元，全國第一；台中市增加二九五億元，卻跟市民說沒錢蓋捷運做建設，讓拿到更少經費的縣市情何以堪，企圖把責任推給中央，根本就是政治操作。去年修法前，蔣、盧皆稱修法後可以興建捷運，提升財政自主，修法後，又變成不會做事？二人無疑是「政治巨嬰」。

林亮君表示，台北市新增四五二億預算後，應更有能力分配資源投入公共建設，卻頻頻哭窮說建設受影響，是在模糊藍白立委修法公式寫錯的焦點。蔣萬安稱中央大砍台北捷運六五〇億元，但這是十年的估算數字，北市府可用八﹒二億改造市民廣場，難道不願意撥預算到捷運嗎？多拿到的錢怎麼分配，應向市民交代清楚。

黃守達也批評，盧市府「拿錢又不做事」，明年度中央挹注台中財源史上最高一一一三億元，明顯比事權分配的經費高，應向市民交代如何運用在地方建設；捷運經費中央核定過後，會依工程進度為核發標準，盧秀燕完全是以資訊落差欺騙社會，盼盧停止抹黑議員監督，別再卸責，挑起中央與地方的對立。

對於國台中市議會國民黨團昨赴交通部抗議明年度大砍台中捷運藍線九十六％補助；民進黨台中議會黨團強調，藍營找錯對象，應去問修惡財劃法的藍白立委及延宕藍線進度的盧市府。

中捷經費被砍 應問藍白立委

民進黨台中市議會黨團總召王立任強調，中央總預算大幅減少，針對軌道建設的補助採依進度審核補助，「進度到哪就補助到哪」，若藍線進度愈快，當然就能愈快拿到更多補助，議會藍營黨團及藍委該抗議的對象應是盧秀燕團隊，為何中捷藍線在她任內快七年，進度卻大延宕，「不要搞錯對象」。

民進黨台中市議員曾威也指出，藍白立委修惡財劃法，交通部明年度原提公共建設預算少了一千一百億，預算被對半砍，須做合理資源配，反觀台中市因財劃法可望每年新增近三百億，盧秀燕卻一再喊窮，不肯交代如何應用新增大把財源，只顧政治操作藍線議題，模糊焦點，藍營黨團應去追究修惡財劃法的藍白立委，跟不肯交代如何規劃新增財源的盧秀燕。

