    首頁　>　政治

    二七五八號聲明延宕逾一年》綠：盼新會期成朝野合作試金石

    民進黨團幹事長鍾佳濱（左2）表示，過去因大罷免政治氛圍影響朝野推動意願，但新會期希望打破僵局、展開對話，希望2758號聲明可以成為朝野合作的試金石。（資料照）

    2025/09/22 05:30

    〔記者李文馨、林欣漢、林哲遠／台北報導〕美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表齊力發聲，痛批中國長期錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，美歐等多國國會過去也相繼通過相關決議，反觀我國立法院共同聲明持續難產，迄今已一年。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱昨說，希望新會期打破僵局、展開對話，讓二七五八號聲明成為朝野合作的試金石。民進黨與民眾黨立委均喊話立法院長韓國瑜盡快就此召開朝野協商。

    綠白籲韓召開朝野協商

    立法院朝野黨團去年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。不過，三黨黨團提案交付協商後至今已一年，仍無共識。

    民進黨立委陳冠廷表示，如立法院持續沒有台灣版的聲明，外界或會認為台灣國會對自己國際空間的核心議題缺乏共識，恐削弱友邦與國際友人替台灣發聲時的力道，呼籲韓應即召集各黨團協商，完成跨黨派的共同聲明。

    鍾佳濱說，台灣不能只靠友邦和民主同盟聲援，朝野過去一年可能因為大罷免的政治氛圍，影響到共同推動這份聲明的意願，新會期民進黨團希望打破僵局，推動二七五八號決議聲明可以成為朝野合作的試金石。

    國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團維持去年的決議，務實的立場至今仍然一致。如果「美國及外國友人」真的那麼疼惜台灣，請官方正式建交、並承認中華民國為聯合國的一個會員國家。

    民眾黨團幹事長陳昭姿指出，黨主席黃國昌去年十月請她針對民眾黨團版的提案召開朝野協商，當時民進黨來了五位委員給予民眾黨團一定程度的認同與討論，而民眾黨團除了支持該決議文的正確解釋，也要求行政院長來立院做報告。

    她坦言，很遺憾的是該提案不容易過關，希望韓國瑜盡快就此召開朝野協商，期待民進黨團支持民眾黨團的版本通過。

