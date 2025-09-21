「全社會防衛韌性委員會」成立滿週年》AIT：美台持續合作 深化韌性建設

賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等人昨出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣．民主永續」開幕式。（記者陳逸寬攝）

2025/09/21 05:30

〔記者方瑋立、陳政宇／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」成立滿週年，適逢國家防災日，總統府「韌性台灣‧民主永續」國際論壇昨登場，英、美、歐三大駐台代表齊聲肯定台灣在防災與全民防衛上的努力，並提醒韌性建設必須深化跨國合作，強化社區與民間力量，並同步因應資訊戰、供應鏈與關鍵基礎設施安全挑戰，才能持續在不確定的國際環境中穩健前行。

台灣韌性建設努力 英美歐駐台代表肯定

英國在台辦事處代表包瓊郁肯定危機應變已深植於台灣社會，並以華語喊話「我對台灣危機應對能力有信心」。她說，危機準備永遠不會完美，關鍵在平時如何建立民間與官方體系之間的順暢轉換。她提醒台灣勿疏漏公私協力夥伴關係（PPP），強調英國的經驗顯示，PPP並非臨時動員，而是自危機規劃起點就納入法律、契約與全生命週期管理。

請繼續往下閱讀...

美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯指出，台灣近年從大規模演練、制度建構到資訊空間防護，展現出高度決心與成果，令人印象深刻，包括以「城鎮韌性演練」提升民眾危機意識，也肯定新版「全民國防手冊」有助全民整備。梁強調，美國將持續與台灣合作，涵蓋資安、能源、通訊與公共衛生等領域，但「韌性建設永遠沒有完成的一天」，呼籲更多資源與更大規模社會參與。

歐洲經貿辦事處處長古力哲則以歐盟防疫與因應俄烏戰爭的經驗，提醒台灣應結合「全社會、全政府、全災型方法」。他指出，產業、公民團體乃至全民都需參與，中央與地方須強化橫向協調，並將天災、人禍、傳染病、能源危機與軍事衝突納入同一體系演練。他舉例，奧地利僅九百萬人口卻有二十五萬消防志工，韌性應建立於歸屬感與責任感，而非恐懼。

澳專家：能源供應鏈安全 台灣重大挑戰

澳洲戰略政策研究所專家薩契威爾針對觀摩我國「國家防災日」演習為例指出，台灣與十四個合作國家及多個NGO的跨國協作，令人印象深刻，此夥伴關係應持續擴大與成長，與各國共同建立防衛韌性。

談及維護能源及資通訊安全，薩契威爾強調，關鍵在於「嚇阻」。他提醒，台灣不能僅依賴防禦能力，還必須在基礎設施與國際合作上展現不容挑戰的決心，讓潛在對手意識到任何冒進行為都將付出巨大代價。他指出，台灣的能源供應鏈安全是重大挑戰之一，且與澳、日、韓等國利害一致，應透過快速追蹤、迅速修復和聯合回應，令潛在破壞者知難而退。

總統府「全社會防衛與韌性委員會」滿週年，美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯20日在總統府全社會防衛韌性國際論壇上肯定台灣韌性建設的努力。（圖取自總統府官方頻道）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法