攜手美加國防工業大廠 中科院：共同研發、在台生產、外銷國際

〔記者方瑋立／台北報導〕中科院與六間美、加等外國大廠簽訂合約與合作備忘錄，強調在台生產、共同研發及外銷國際的終極目標，各國廠商也對在台生產保持肯定及樂觀態度。與中科院合作導入低成本無人機「硬殺」反制系統的加拿大廠商艾爾夏（Airshare）執行長惠特克（Rick Whittaker）直言，台灣優勢多不勝數，包括強勁的工程能力、先進製造技術及優秀機械加工技術，同時也具有龐大的重層防禦需求，這讓跨國合作充滿潛力。

導入艾爾夏彩帶式火箭彈 反制無人機

惠特克昨與中科院院長李世強簽署合約，未來該公司低成本彩帶式火箭彈將導入中科院現有的反制無人機系統，成為我全國關鍵基礎設施（CI）防護的重要一環。他受訪時強調，絕對會考慮在台生產，台灣已走上正確道路，且在任意場域生產是該公司的核心價值和策略。

中科院副院長簡定華則透露，與我國簽署無人載具採購合約的美商安杜里爾（Anduril）來台評估後，判斷在台建置低成本無人自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）供應鏈僅需十八個月，生產潛力較南韓的廿四個月更高，日本也積極爭取合作中。

與諾格聯手 整合台灣空防、銜接美軍

美國大廠諾格公司旗下「整體作戰指揮系統」（IBCS），也將與中科院自研的整合作戰指揮系統共同整合開發，中科院有信心利用此機會朝雙贏成長的方向進行，盼透過整合愛國者、NASAMS、雷達與感測器，即時串接戰場情資，實現全域防空，目標使台灣空防體系與美軍現行架構無縫銜接，大幅提升飛彈防禦能量。

中科院也與李奧納多DRS、宇航環境、海事戰術系統等公司簽署MOU，合作範圍涵蓋共同開發M60A3戰車性能提升、無人船技術合作，以及無人機開發、技術轉移及後勤維保能量籌建。期盼在增加台灣本土產能、確保國防韌性的同時，在台灣打造「非紅供應鏈」的生產基地，外銷全球。

此外，與安捷航空合作引進AR3無人機的歐洲大廠Tekever也傳出有意在台生產的消息，安捷董事長高健祐透露，為響應我國政府「國防自主」政策，Tekever有意授權與技轉在台生產，安捷已積極與在地廠商洽談，展開落地生產的可能性。

