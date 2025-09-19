林佳龍訪義大利 會晤16參眾議員

外交部長林佳龍出訪歐洲，十七日參加駐義大利代表處館舍整修竣工典禮，與出席的十六名義大利國會參眾議員熱絡互動。（外交部提供）

2025/09/19 05:30

「全球挑戰需要集體韌性 台義夥伴關係具重大意義」

〔記者黃靖媗、蘇永耀／台北報導〕外交部長林佳龍近期出訪歐洲，十七日出席駐義大利代表處館舍整修竣工典禮，與十六名義大利國會參眾議員同台，並受邀於「優人神鼓」在羅馬藝術節的演出致詞。林佳龍表示，台灣與義大利因對民主、自由與人權的共同承諾而緊密相連，在當前全球挑戰需要集體韌性之際，台義夥伴關係具有重大意義，駐義大利代表處館舍竣工象徵雙邊關係的新篇章。

我駐處竣工典禮 參院副議長等人出席

外交部指出，駐義大利代表處館舍整修竣工典禮除了由林佳龍致詞，義大利參議院副議長錢益友、義大利國會友台協會主席馬蘭、共同主席帕洛里等十六名國會參眾議員出席。

林佳龍致詞表示，駐義大利代表處館舍竣工彰顯台灣持續深化與義大利實質合作的決心，象徵雙邊關係的新篇章，以及共同價值、理想不斷拉近兩國人民的距離。

他也說，台灣與義大利因對民主、自由與人權的共同承諾而緊密相連，在當前全球挑戰需要集體韌性之際，台義夥伴關係具有重大意義，透過對話與合作，台灣與義大利能夠持續為國際穩定及國際秩序作出貢獻。

林佳龍指出，台義經貿關係堅實、潛力無窮，義大利以創新、設計與產業卓越聞名；台灣則是高科技、綠能與先進製造的可靠合作夥伴，台義攜手合作將能惠及兩國經濟並強化全球供應鏈。

在「優人神鼓」演出時，林佳龍致詞強調，文化是跨越語言和距離的橋樑，透過文化交流，將能促進兩國進一步深化彼此的理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。羅馬藝術節主席Guido Fabiani致詞則揭露，他過去曾有與台灣密切互動遭中國干涉的經驗，但對台灣的喜愛，無懼中方打壓，並持續推動台義文化交流。

