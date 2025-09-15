顧好人民飯碗 賴：擔任總統有3大使命

總統賴清德昨赴彰化縣溪湖鎮福安宮、台中市水景福隆宮參香，他強調，擔任總統有「把台灣顧好」等三大使命。（記者陳冠備攝）

2025/09/15 05:30

民進黨執政十年 讓國家更安全 經濟好又勇

〔記者陳冠備、蘇孟娟、歐素美／綜合報導〕總統賴清德昨前往彰化縣溪湖鎮福安宮、台中市水景福隆宮參香，他強調，擔任總統有「把台灣顧好」、「保護人民生命安全」、「顧好人民飯碗」等三大使命；他與中、彰兩地黨公職閉門座談時，也指示黨公職協助企業與政府對接取得資源，減輕美國對台「對等關稅」的衝擊。

賴清德在溪湖鎮福安宮廟埕演說時表示，他擔任總統的三大使命，第一是面對中共日益增加的威脅，必須堅定捍衛主權，讓人民與後代子孫能在台灣安居樂業；第二是保障人民生命財產安全，延續蔡政府國防政策，提升國防預算與軍備，並推動基礎工業轉型，結合安全與產業創新；第三是守護二三○○萬人的飯碗，避免過去「把雞蛋放在同一個籃子裡」的風險，「賺全世界的錢」，打造更強韌的經濟。

與中、彰兩地黨公職閉門座談

賴清德在台中市水景福隆宮指出，中國對台威脅甚於已往，台海和平穩定已是世界安全繁榮的必要因素，世界要安全經濟要繼續發展，「需要台灣這隻手」。

賴清德說，很多人問他，從前總統蔡英文執政到他接任總統十年來，到底為國家做什麼事？他說，第一是讓國家更安全，做法就是強化國防力量、提高國防預算；其次讓經濟繼續發展，經濟好又勇；第三就是跟世界站在一起，大家用選票支持蔡總統跟他，他們也把大家的期待放在心中一點一點做。

在彰化的黨政座談會則聚焦經濟挑戰，多位與會民代憂心美國對台課徵「對等關稅」，對彰化傳統產業與中小企業衝擊甚大。賴總統回應，行政院已編列九三○億元紓困支持方案，並指示各地立委與議員可在服務處成立「紓困支持因應小組」，協助地方企業與政府對接，方便申請貸款與資源，攜手度過難關。

因應關稅 會與企業攜手度難關

至於在水景福隆宮活動中心，賴清德與台中市民進黨黨公職人員座談達三．五小時。與會人員踴躍發言，總統一一筆記回覆，包括青年社宅、新青安政策、年輕家庭碰到的生育、托育等民生相關議題。

立委何欣純說，會中有議員反映新青安政策緊縮，致年輕人交不出利息、頭期款太重或貸不到款等，賴清德回應，行政院目前已同意微調，新青安貸款「限貸令」將不溯及既往，未來將要求中央各部會一起把這些對民眾或對產業經濟有利的，政府有做事的部分，好好宣傳，且善用所有社群平台，要因應並趕上時代的改變。

