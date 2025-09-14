AIT：二戰文件未決定台灣地位 批中國扭曲開羅宣言等 意圖在國際孤立台灣

美國在台協會（AIT）昨直指「開羅宣言」等二戰文件，並未決定台灣最終政治地位，「北京的論述是錯誤的。」（取自AIT官網）

2025/09/14 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕二次大戰終戰八十週年，中國大動作舉行閱兵，並以「開羅宣言」等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國。美國在台協會（AIT）昨直指「北京論述是錯誤的」，前述二戰文件並未決定台灣最終政治地位，中國試圖扭曲「開羅宣言」等文件，以支持其脅迫台灣的行動，意圖將台灣孤立於國際社會外。

直言北京論述完全虛假不實

針對中國企圖襲奪二戰話語權，將引用二戰文件聲索台灣主權，AIT發言人向媒體說，中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑。

「北京的論述完全是虛假不實的 」，AIT指出，這些文件均未決定台灣最終的政治地位；中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛行動之一環。

林佳龍：中國無權代表台灣

外交部長林佳龍昨對AIT說法表達歡迎及感謝，他並重申，我國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

AIT最新說法與林佳龍今年七月在世界國際法學會亞太研究論壇所提論述不謀而合，林當時指出，「開羅宣言」與「波茲坦公告」只是同盟國的政治聲明，沒有法律效力，真正具法律效力的是「舊金山和約」。他並強調，台灣一九九六年總統直選後，中華民國台灣成為以「台灣」為主體的唯一合法政府，與中華人民共和國對等存在、互不隸屬。

