    首頁　>　政治

    高院撤銷交保裁定》黃帝穎：柯文哲自踩3條法律紅線

    律師黃帝穎發文表示，柯文哲影響證人、自踩3條法律紅線，全是北檢抗告成功的理由。（資料照）

    律師黃帝穎發文表示，柯文哲影響證人、自踩3條法律紅線，全是北檢抗告成功的理由。（資料照）

    2025/09/13 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕高院昨撤銷京華城案被告、前台北市長柯文哲原交保裁定，發回北院更裁。律師黃帝穎表示，柯文哲影響證人、自踩三條法律紅線，全是北檢抗告成功的理由，包含柯接觸證人踩到北院交保裁定紅線、柯交保後隨即在記者會對共犯李文宗隔空喊話、柯網攻證人，涉嫌恐嚇勾串證人，甚至還有遭到柯陣營網攻恐嚇的證人，如柯任命的副市長林欽榮、北市議員苗博雅等皆為受害者。

    黃帝穎分析，北檢抗告也指出，柯於具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由，且對即將前往法院作證之共同被告李文宗喊話，李文宗就公益侵占之犯罪事實，與柯文哲有相互指證的關係，可見柯試圖影響證人。

    另針對民眾黨以民進黨議員陳怡君貪污案對比，批評高院雙標；律師房彥輝受訪表示，陳怡君坦承犯行並認罪，無勾串證人的問題，和柯文哲「透過其影響力進行勾串」的情況不同。

    房彥輝受訪分析，法院判斷是否需要羈押被告的重要理由之一，會看案件是否有「案情不明的危險」，既然陳怡君坦承犯行並認罪，就無串證問題。柯案則還有多位重要證人尚未交互詰問，仍可透過影響力進行勾串，且過去柯在看守所，也能透過他人在社群平台發文，對院、檢加以指摘或攻擊，存在影響證人的可能性。

    針對民眾黨批評高院雙標，房彥輝說，評論相對缺乏法律素養，若僅是出於政治考量所做的攻擊，其實對司法公正有所傷害，應該要更尊重法界的專業意見。

