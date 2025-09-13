文化外交出擊 翠玉白菜捷克亮相

「故宮文物百選及其故事」捷克開展，「翠玉白菜」吸引眾人圍觀。（特派記者凌美雪攝）

繼日本之後 逾百件故宮文物首度登陸歐洲展出

〔特派記者凌美雪／布拉格報導〕繼美國、奧地利、德國、日本之後，國立故宮博物院在百年院慶這一年，首赴中歐捷克國家博物館展出，以「故宮文物百選及其故事」為主題的特展，於當地時間十一日晚間舉辦開幕儀式，十二日中午正式對外開放。故宮鎮館之寶「翠玉白菜」，則是繼日本之後，於此行領銜一百多件故宮文物，首度登陸歐洲展出。

林佳龍、李遠、故宮院長蕭宗煌同台

特別的是，響應外交部與文化部共同推動「二○二五歐洲台灣文化年」，外交部長林佳龍與文化部長李遠親自到場支持，形成在國際舞台上罕見有台灣內閣三位部會首長齊聚畫面。

特展開幕儀式由捷克國家博物館總館長盧卡其與台灣故宮院長蕭宗煌共同主持，捷克參、眾議院議長韋德齊與艾達莫娃、文化部次長卡什帕爾、環境部次長列維皆出席致賀。台灣的觀禮團則包括立法院副院長江啟臣率領的立院各黨團代表楊瓊瓔（國民黨）、陳秀寳（民進黨）與林憶君（民眾黨）。

蕭宗煌致詞時表示，此次跨國合作展覽凝聚眾人心力，特別感謝捷克參、眾議院國會領袖及兩國外交、文化等政府部門鼎力協助，見證台灣文化與外交走向世界的重要一刻，不僅深化台捷之間文化交流，更體現民主社會間的理解與友誼。

對於展覽開幕之前，中國國台辦放話痛罵此展是「民進黨當局」利用中華文化瑰寶進行「謀獨」。蕭宗煌受訪時表示，故宮文物到台灣，在歷史上是一個事實，「那時中華人民共和國還沒有成立」，而且展覽推介故宮文物收藏，是中華文化的精髓，沒有所謂「去中」，更沒有詆毀文物的問題，就是單純的文化交流。

江啟臣說，在異國看自己國家的寶物，有一種光榮感，「這是中華民國的國寶，希望北京政府也應該正視。」江也感謝捷克國會修法，「讓我們的國寶可以安心地來、平安地回去。」

捷克博物館總館長：將親自押運還台

至於中國干擾是否會對捷克造成壓力？盧卡其斬釘截鐵表示：「沒有壓力。」倒是對於文物保險與安全問題方面，盧卡其與蕭宗煌異口同聲說，兩人從二十年前開始推動故宮文物到捷克展出，從年輕到不再帥氣，但能將博物館硬體設備建置，到司法免扣押法通過，然後找出最適當的展陳方式，如今能在捷克國家博物館的故宮大展一起主持開幕，真的非常感動。

盧卡其也預告，大展結束後，他將親自押運文物回台灣，親手將「翠玉白菜」這個記誌兩國深厚情誼的寶物，交還給故宮，那是一個重要的儀式與象徵。

「故宮文物百選及其故事」特展在捷克國家博物館開幕，左起捷克眾議院議長艾達莫娃、外交部長林佳龍、捷克參議院議長韋德齊與立法院副院長江啟臣。（特派記者凌美雪攝）

「故宮文物百選及其故事」特展在捷克國家博物館開幕，左起文化部長李遠、捷克文化部次長卡什帕爾、故宮院長蕭宗煌。（特派記者凌美雪攝）

