為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版財劃法3爭議 卓將與地方尋解方

    藍白去年底聯手通過新版「財劃法」，發生分配爭議，卓揆將邀地方首長共同尋求解決方案。（資料照）

    藍白去年底聯手通過新版「財劃法」，發生分配爭議，卓揆將邀地方首長共同尋求解決方案。（資料照）

    2025/09/10 05:30

    藍營怪行政部門未提醒 官員：多次表達不宜倉促修法

    〔記者陳鈺馥、鄭琪芳／台北報導〕藍白去年底聯手通過新版「財劃法」造成分配爭議，台中市長盧秀燕邀集十六位藍白縣市首長今日齊聚台北開記者會，向中央爭取補助。行政院發言人李慧芝昨日表示，立法院自去年底倉促修後，產生三項無法解決的問題，包括「公式錯誤」、「事權沒有隨錢調整」、「富者越富、城鄉差距更大」，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，行政院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

    李慧芝直指，一、公式錯誤：導致統籌分配稅款有三四五億元無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。二、事權沒有隨錢調整：各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央。三、富者越富、城鄉差距更大：調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。

    政院提覆議 遭立院否決

    李慧芝提及，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但還是遭到立法院否決，行政院對此感到遺憾。

    另外，新版財劃法分配公式有誤，導致明年統籌稅款有三四五億元無法分配，藍營卻反批行政部門明知新法有誤未提醒。財政部官員無奈表示，已多次提醒財劃法不宜倉促修法，但當初藍版財劃法三分鐘就送出委員會，財政部連送出的版本都不清楚；接著立法院又於半夜強行三讀，版本多次抽換，通過的條文根本來不及看；因此，行政院提出覆議案，並說明攸關分配公式的第十六條之一等有窒礙難行之處，但遭立法院否決。

    財政部說明，新版財劃法規定普通統籌稅款九○．五％分配十九縣市、二．五％分配離島三縣，但分配公式有三大爭議，包括：分子按本島十九縣市及離島三縣分開計算，分母卻按廿二縣市計算；未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式；未具體明定分配鄉鎮市核計項目、指標及權重等。

    財政部表示，對於統籌稅款分配公式爭議，八月中邀集地方政府會商時，部分縣市建議採行政解釋等作法，但因新版財劃法修文規定明確，財政部無法逾越法律自行解釋。財政部強調，明年度中央統籌分配稅款達八八四一億元，較今年增加四一六五億元，增幅達八十九％，地方政府獲配豐沛的財源；連江縣較去年減少部分，已以特別統籌稅款補足。至於財劃法爭議，仍應透過修法程序解決。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播