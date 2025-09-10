新版財劃法3爭議 卓將與地方尋解方

藍白去年底聯手通過新版「財劃法」，發生分配爭議，卓揆將邀地方首長共同尋求解決方案。（資料照）

藍營怪行政部門未提醒 官員：多次表達不宜倉促修法

〔記者陳鈺馥、鄭琪芳／台北報導〕藍白去年底聯手通過新版「財劃法」造成分配爭議，台中市長盧秀燕邀集十六位藍白縣市首長今日齊聚台北開記者會，向中央爭取補助。行政院發言人李慧芝昨日表示，立法院自去年底倉促修後，產生三項無法解決的問題，包括「公式錯誤」、「事權沒有隨錢調整」、「富者越富、城鄉差距更大」，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，行政院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

李慧芝直指，一、公式錯誤：導致統籌分配稅款有三四五億元無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。二、事權沒有隨錢調整：各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央。三、富者越富、城鄉差距更大：調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。

政院提覆議 遭立院否決

李慧芝提及，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但還是遭到立法院否決，行政院對此感到遺憾。

另外，新版財劃法分配公式有誤，導致明年統籌稅款有三四五億元無法分配，藍營卻反批行政部門明知新法有誤未提醒。財政部官員無奈表示，已多次提醒財劃法不宜倉促修法，但當初藍版財劃法三分鐘就送出委員會，財政部連送出的版本都不清楚；接著立法院又於半夜強行三讀，版本多次抽換，通過的條文根本來不及看；因此，行政院提出覆議案，並說明攸關分配公式的第十六條之一等有窒礙難行之處，但遭立法院否決。

財政部說明，新版財劃法規定普通統籌稅款九○．五％分配十九縣市、二．五％分配離島三縣，但分配公式有三大爭議，包括：分子按本島十九縣市及離島三縣分開計算，分母卻按廿二縣市計算；未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式；未具體明定分配鄉鎮市核計項目、指標及權重等。

財政部表示，對於統籌稅款分配公式爭議，八月中邀集地方政府會商時，部分縣市建議採行政解釋等作法，但因新版財劃法修文規定明確，財政部無法逾越法律自行解釋。財政部強調，明年度中央統籌分配稅款達八八四一億元，較今年增加四一六五億元，增幅達八十九％，地方政府獲配豐沛的財源；連江縣較去年減少部分，已以特別統籌稅款補足。至於財劃法爭議，仍應透過修法程序解決。

