柯文哲重金交保 北檢4大理由抗告

前台北市長柯文哲涉京華城弊案，昨是交保後首度出庭，結束後帶著微笑離開。（記者塗建榮攝）

2025/09/10 05:30

重要證人尚未調查完畢 獲釋即與證人接觸…

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，被控收賄圖利等罪收押禁見近一年，前天繳足七千萬元保金獲釋；台北地檢署昨以「仍有重要證人尚未調查完畢」、「柯交保後與本案偵查時證人陳智菡等人接觸」、「向共同被告李文宗喊話」，「審理時授權特定人士使用社群軟體隔空串證」，以及「抹黑、恐嚇證人」等四大理由提起抗告，台北地院表示將盡速整理卷證移高等法院。

請繼續往下閱讀...

柯還向共同被告李文宗喊話

至於國民黨台北市議員應曉薇三千萬元交保裁定部分，檢方昨也提起抗告，理由是她涉案部分尚有威京集團主席沈慶京、北市都發局前局長黃景茂、柯文哲、應的助理吳順民待交互詰問，「在證人詰問完畢前，應仍有羈押之必要」。

北檢針對柯文哲交保抗告理由中的第一點為，高等法院八月駁回柯等人的延押抗告裁定，認柯涉犯公益侵占罪部分，仍有重要證人尚未調查完畢；檢方並盤點十月將交互詰問的重要證人，至少包括黃景茂、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉、民眾黨立委黃珊珊、吳順民等人。在證人交互詰問完畢前，仍有羈押必要。

第二，柯文哲前天交保後，即與偵查時證人民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨台北市議員陳宥丞接觸，已違反法院具保命遵守事由。第三，柯文哲交保後對即將至法院作證的被告李文宗喊話：「這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒碰到京華城案，就為了一通簡訊把李關了十一個月」，但李文宗就公益侵占犯罪事實，與柯文哲有相互指證關係。

北檢指出，第四點為柯文哲羈押禁見中，持續授權特定人士使用其「本人名義」的社群帳號，將法庭活動片面解讀、惡意扭曲、斷章取義，毫不避諱地隔空串證及製造輿論，抹黑、恐嚇對其不利證述的證人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法