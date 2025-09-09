三中案二審 12月31日宣判

高等法院昨召開言詞辯論庭，傳喚前總統馬英九等人出庭。（記者楊國文攝）

2025/09/09 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨七十二億多元損害，台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，檢方上訴；高等法院昨天傳喚馬等三人結辯，馬稱從政近四十年均廉潔自持，請求仍判無罪，高檢署則批評一審判決違誤，且馬三人犯後態度不佳，建請均從重量刑。定十二月卅一日宣判。

馬等人均無罪答辯 檢批一審判決違誤

三中案已纏訟七年，高等法院審理三年多以來，馬、張、汪均辯稱無罪。高院本月五日由高檢署先進行結辯，重砲批評一審判決荒謬，當庭建請高院改判馬等三人有罪。

高院昨傳訊馬英九等三人進行言詞辯論，均做無罪答辯。馬的律師吳柏宏補充稱，馬始終指示不可違法，如中視股權交易，馬曾指示「如果交易破局比不破局好，那就破局吧」。

汪海清稱「我不是一個Yes man」（意指不是唯唯諾諾的人），他未取得任何好處，質疑檢方辦案有立場，「難道我和你們有仇？」

高檢署指控，當時中視每股有十元價值，但被以每股六點五元賤售，舊中央黨部大樓則以廿三億元賣給張榮發基金會，比市價低數億元，「這不是賤賣，什麼是賤賣？」連張榮發基金會至今還有一億元尾款未付，國民黨仍未追討，馬等人疑似預知賤售可能帶來官司，還編列六千萬元做為訴訟費用，馬稱不清楚很多交易內情，並非事實，建請均從重量刑。

北檢認馬等三人賤售中視、中影、中廣等案，造成中投七十二億九千多萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬三人起訴。北院認定馬三人罪證不足，均判無罪。檢方列出九大理由，上訴高等法院。

