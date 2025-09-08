本報獨家專訪》大罷免後聚焦四個優先 賴：台灣社會須休養生息

賴清德總統接受自由時報獨家專訪指出，大罷免後台灣社會必須「休養生息」，他特別要求行政院聚焦經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」。（記者方賓照攝）

2025/09/08 05:30

〔記者鄒景雯、黃維助、陳昀／台北報導〕大罷免落幕，執政黨啟動「四個調整」，賴清德總統接受自由時報獨家專訪指出，過去一年多來政治攻防非常激烈，掩蓋相關施政成果，大罷免後台灣社會必須「休養生息」，他特別要求行政院聚焦經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」，並持續推動加薪、減稅、增福利，勇於解決社會的需求。

喊話立院「民生優先，政治擺兩邊」

賴清德也向立法院喊話，「民生為優先，政治攻防擺兩邊」，相信後續立法院或許有個新的樣貌，彼此之間溝通、協調，讓各政黨的主張得以落實，相信對政黨或對社會應該是好的事情。

賴清德表示，推動國政難免碰到挑戰，不管挑戰來自國內、朝野或是國際，他都必須勇敢面對，並堅定地率領團隊一一克服；在變化的局勢當中，堅定地帶領台灣走向世界，迎向未來，許給台灣一個更好的未來。

對於「同溫層」讓政府與人民溝通出現障礙，賴清德說，社群時代很多民眾從特定來源取得資訊，來自中國與在台協力組織的錯假訊息在他們的管道迅速傳播，甚至外溢，他勉勵自己和內閣改變形式，回應要快、要廣，且分眾、深入基層、善用科技，尤其首長一定要站在第一線捍衛政策、親自說明被誤解的部分，否則推出好的政策，卻沒辦法讓國人知道，施政當然困難。

賴清德說，從蔡總統到他接任總統以來，政府持續推動加薪、減稅、增福利，台灣已有近半人口不用繳稅，他也鼓勵卓揆儘速回應社會的需求、勇於解決民生議題。

兩岸能否對話 全在中國一念之間

針對中國九三在北京天安門盛大閱兵，集結威權領袖高調展示武力，賴清德表示，國際社會包括美國在內，都看到中國的企圖，集結威權國家與民主世界抗衡。終戰八十年，過去的侵略者都已變成民主國家，反而過去受侵略的國家變成威權國家、民主陣營擔心的對象，中國應該檢討這件事。

賴清德喊話說，中國不應該輕忽或無視於台灣的善意，只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣的民意，相信很多事情都可以迎刃而解；兩岸能不能展開對話，與台灣共同邁向和平共榮，全在中國一念之間。

