見王滬寧談閱兵 洪秀柱讚：我們的將士

中國全國政協主席王滬寧（右）昨在北京人民大會堂會見前中國國民黨主席洪秀柱（左）。（中央社）

2025/09/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協主席王滬寧昨在北京人民大會堂會見參加中國閱兵的前國民黨主席洪秀柱等統派人士。洪秀柱稱，看到「我們的將士」展現捍衛民族、保衛和平的決心；王滬寧大讚洪秀柱秉持民族大義，堅持「反獨促統」立場。陸委會批評，「偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待，我們對此深表遺憾」。

王滬寧：洪秉持民族大義 陸委會：洪偏離國家立場

請繼續往下閱讀...

王滬寧接見洪秀柱時指出，在慶祝偉大勝利的歷史時刻，很高興見到台灣的各位新朋友、老朋友，他對於大家秉持民族大義，堅持「反獨促統」的立場表示讚賞和敬意。

王滬寧除談及，中共總書記習近平前天發表了重要講話，王並說，這一次紀念活動，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，充分彰顯全體中華兒女自信自強、團結奮進。

洪秀柱致詞說，「其實非常高興，尤其是我們台灣的朋友們能夠受邀這次來到大陸參加紀念、慶祝我們八十週年的抗戰勝利」，這是一個非常有意義的日子。

洪秀柱聲稱，前天看了整個閱兵的全部過程，展現最先進的軍備武器，最重要是看到「我們的將士、士官、士兵們那種昂揚、氣宇軒昂的隊伍，展現的是捍衛民族、保衛和平的一份決心」。「是真的讓世界各國可以看到，從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人？看到這幅景景象，真的覺得身為一個炎黃子孫、中華民族，做為一個中國人驕傲」。

會見王滬寧的台灣人士，包括無黨團結聯盟主席林炳坤、新黨主席吳成典、副主席李勝峰、統一聯盟黨主席紀欣、前國民黨文傳會主委李建榮、親民黨黨務顧問王育誠、兩岸和平發展基金會執行長連勝武（連戰次子）、中國統一聯盟主席戚嘉林、卓越雜誌社長曹原彰、新中華兒女協會創會理事長王炳忠等人。

陸委會發言人梁文傑昨指出，他手上有一份陸委會二○一五年九月三日的新聞稿，當時陸委會主委夏立言（現任國民黨副主席）對去天安門城樓參加閱兵的台灣政要發出譴責。

梁說明，陸委會當時講「有關部分國人赴中參加閱兵典禮等相關活動，未能完整彰顯我政府領導對日八年抗戰歷史，偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待，我們對此深表遺憾」。政府對於洪秀柱等政治人物去天安門參加閱兵，政府態度是相同的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法