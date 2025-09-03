吳志中：台灣主權獨立 要講出我們的傳奇

外交部次長吳志中昨出席座談會，批評中國共產黨聲稱的「中共領導抗戰勝利」不符合史實。（記者塗建榮攝）

2025/09/03 05:30

中國藉抗日勝利80週年閱兵 意圖營造「台灣屬於中國」

〔記者黃靖媗／台北報導〕中共今日舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」，意圖營造「抗戰屬於中共、台灣屬於中國」；外交部次長吳志中昨強調，中華民國台灣是主權獨立國家，「沒有什麼宣布獨立的問題」，面對中國輸出其單一敘事的挑戰，台灣要講出屬於我們台灣的傳奇。

吳志中昨日出席「二戰八十週年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，並致詞表示，中國企圖藉所謂抗戰勝利八十週年的大閱兵，重新詮釋歷史，中國共產黨所鼓吹的中共領導抗戰勝利不符合歷史；中華人民共和國既非參戰國也不是戰勝國，沒有任何法理基礎主張對台灣擁有主權，「不是他打贏的仗，卻成了他表演的舞台」。

吳志中指出，中國此次閱兵邀請俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩及伊朗政權代表出席，形成一場威權嘉年華，凸顯威權軸心的合流，加速世界分化為兩大對立陣營，而當今世界除了中國、俄羅斯與北韓，幾乎沒有國家在舉辦如此勞民傷財的閱兵，操弄民族主義，試圖掩蓋中國嚴重的內部問題，與之形成鮮明對照的是，民主國家對台灣愈加強大的支持。

吳志中強調，中華民國台灣是個主權獨立、自由、民主、繁榮的國家，「沒有什麼宣布獨立的問題」，面對中國輸出其單一敘事的挑戰，台灣要講出屬於我們台灣的傳奇，展現台灣在逆境中的韌性與在價值上的堅持。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗分析，中國北京藉由九三閱兵，刻意把「抗戰勝利」與聯合國第二七五八號決議綁在一起，其主要目的是要營造「抗戰屬於中共、台灣屬於中國」的虛構邏輯。

嚴德發︰抗戰自始至終 由中華民國領導

另，退輔會昨舉辦「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利八十週年大會」，對於中共也將舉行閱兵活動，宣稱抗戰是由中共所主導，退輔會主委嚴德發抨擊，中共妄圖以中華人民共和國取代中華民國之地位，實際上中華民國一直屹立不搖，一直存在，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導全國軍民團結奮戰並取得最終勝利受降。

退輔會昨舉行「紀念抗戰勝利80週年大會」，主委嚴德發表示，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導。（退輔會提供）

