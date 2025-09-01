藝人若捧中共閱兵貶台灣 將依法裁罰

中國九月三日將舉行閱兵，陸委會警告赴中發展的台灣藝人，若再有出現配合中方宣傳矮化、消滅我國家主權，或是支持武力侵略台灣等行為，政府將依法處理。圖為共軍閱兵參演部隊進行排練。（歐新社）

2025/09/01 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國九月三日將於天安門廣場舉行抗戰勝利八十週年閱兵，陸委會警告赴中發展的台灣藝人，若再有出現配合中方宣傳矮化、消滅我國家主權，或是支持武力侵略台灣等逾越台灣社會紅線行為，政府將依法處理；我官員強調，藝人若配合中共宣傳九三閱兵，會依法裁罰。

陸委會：藝人也是國人

文化部行政查處歐陽娜娜等廿三名藝人，熟稔中共統戰的官員受訪表示，陸委會已請文化部將每一個案樣態予以類型化，針對與中共黨政軍有無合作行為，彙整經紀公司或藝人的回應。官員透露，本次查處是請經紀人或經紀公司代表人回覆，文化部沒有親自約談藝人，查處對象大多回答「不曉得、沒那個意思、不知道違法」或推給經紀公司；有些是書面回覆，有些是經紀人親自說明，因為過去沒有開罰前例，這次先採告誡方式，若再有類似情況，將依法處置。

關於賴清德總統十七項國安因應策略之一，要求強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理，主管機關應提供影藝人員在中國發展的言行應注意事項。官員坦言，台灣藝人在中國大陸的言行注意事項，政府以前就已經發布，但這些藝人仍不斷配合中共宣傳。如果只是「歌頌中國」，那是屬於言論自由範圍，但如果歌頌中國又貶低台灣，配合中共矮化或消滅中華民國主權，甚至替軍演、閱兵背書，要來傷害自己國家，政府絕對無法容忍。

對於中共週三將辦九三閱兵，官員重申，政府已提出三項基本立場，一、禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動。二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關的特定身分人員出席，違者依法懲處。三、全體國人勿參加中共「九三閱兵」，若私下與中方有合作行為，例如配合進行宣傳，將依兩岸條例裁罰。

他強調，藝人也是國人，如果又配合中共宣傳九三閱兵，將依法查處開罰。

