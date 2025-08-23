日抗中新秀平野雨龍：慎防中國人口侵略

日本政壇抗中新星、雨龍會代表平野雨龍昨來台發表演說，示警中國正透過「人口侵略」威脅日本、台灣與全球。（記者方瑋立攝）

2025/08/23 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕日本政壇抗中新星、雨龍會代表平野雨龍昨來台發表演說，直言「中國不可信」，並示警中國正透過「人口侵略」威脅日本、台灣與全球。她呼籲台日應在政府、民間各方面加深交流，攜手守護自由民主。台北地方法院國安軍事專庭法官許凱傑同場演說則指出，中國利用「認知不違法」漏洞滲透台灣，強調認知是抵禦的起點。

曾參與香港反送中 痛批中共不可信

平野參加印太戰略智庫所舉辦的「台日共鳴：中國滲透的現狀與對策」研討會，她表示，自二○一九年起參與香港反送中運動，持續往返東京與香港，最終卻遭拒絕入境。她痛批「中國共產黨不會信守任何協議，一國兩制就是最明顯的例子」，香港的遭遇不是「別人的故事」，而是對日本同樣真實存在的危機。

平野雨龍指出，中國正無聲推動「人口侵略」，藉移入與制度漏洞影響地方政治。今年東京參議員選舉已有中國出生、歸化候選人獲得逾一萬五千票支持。她強調，日本現有八十七萬中國人，其中十六萬已歸化，只需五年居留、繳稅、無犯罪紀錄即可，「一旦歸化就能投票、參選，甚至成為國會議員、警察官或法官，這就是日本面臨的現實」。

平野並重申參選時的六大政見，包括對中國人入境設限、限制購地、嚴管簽證、制定間諜防止法、導入退休制度及嚴格化歸化條件。她直言，不能只為「China Money」而犧牲未來，「一旦給出土地與國籍，就無法收回」。她呼籲台日攜手，「如果我們不及時努力，國家與台灣都有可能淪為中國的殖民地」。

國安法官許凱傑：現行法規難防堵滲透

許凱傑則指出，中共自二○○三年將「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）納入戰略，近三十年來系統操作，卻因「認知不違法」，使其滲透成為「無本生意、穩賺不賠」。他直言，自己承辦過間諜案，深知所有滲透都源於認知，中共常以威脅利誘、金錢收買及意識形態操作，甚至透過抖音等新媒體全面收集情報，威脅更加隱蔽。

許凱傑警告，現行法規不足，「兩岸人民關係條例」雖有限制，卻難以有效防堵透過第三方操作的滲透；二○一九年討論的「代理人法」最終也未通過，如今立院更複雜，立法更難。他比喻，台灣像一艘船，有人要靠美國，有人要靠中國，但真正問題是「船底有人在挖洞卻沒人去修」。他強調，認知戰是所有滲透的起點，民主社會的最佳防線在於教育與交流，唯有理解中共操作方式，才能避免台灣在無形中被「挖沉」。

