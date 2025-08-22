軍警消待遇未編入總預算》國民黨團：未宣告違憲就不編預算 毀憲亂政

行政院院會昨天通過一一五年度中央政府總預算案，未編列今年在立法院三讀通過的軍人待遇調整及警消退休條例預算，行政院長卓榮泰表示，會對兩修正案提出釋憲。對此，立法院國民黨團書記長王鴻薇（中）批卓榮泰毀憲亂政，「以為自己是大法官嗎？」（記者羅沛德攝）

2025/08/22 05:30

〔記者劉宛琳、林哲遠／台北報導〕行政院院會昨天通過一一五年度中央政府總預算案，未編列今年在立法院三讀通過的軍人待遇調整及警消退休條例預算，行政院長卓榮泰表示，會對兩修正案提出釋憲。對此，立法院國民黨團書記長王鴻薇批卓榮泰毀憲亂政，「以為自己是大法官嗎？」國民黨立委徐巧芯也說，三軍統帥總統賴清德若不要求卓依法編列預算，「以後連軍人都看不起你，要如何抗中保台？」

王鴻薇表示，行政院違法未編列預算說要釋憲，問題是「在沒有釋憲結果前，卓榮泰以為自己是大法官了嗎？就直接宣判軍人加薪和警消退撫提高的死刑了嗎？毀憲亂政，莫此為甚。」

請繼續往下閱讀...

王鴻薇：卓以為自己是大法官嗎

王強調，尤其明年國防預算高達九四九五億元，較今年暴增近一八○○億元，為軍警加薪本來就可列入美國要求的GDP百分之三占比，為何賴政府要苛刻現役軍人及退役的警消海巡弟兄，寧願編列鉅款去買武器。且今年七大軍事院校因為六月立院通過幫現役軍人加薪而出現罕見滿招，「政府現在出爾反爾是在開玩笑嗎？」最大的詐騙集團民進黨政府連自己的軍人都騙，還敢奢談什麼國防韌性。

國民黨立委吳宗憲表示，立委代表人民行使立法權，在沒有被憲法法庭宣告違憲之前，就是有效的法律。行政院一再「先拒絕執行，再聲請釋憲」，形同將憲法法庭淪為政治操作的附庸組織，此作法若被容許，未來行政院都可用「拒編預算」方式杯葛立法院制定的法律，等同賦予行政權「否決立法」的權力，「這符合民主法治國家的憲政常態嗎？」

吳宗憲說，行政院拒編預算並非單純行政技術問題，已是憲政危機層次問題。「如果依憲法第一七二條，行政機關制定命令牴觸法律是無效的，又怎會容許其他行政行為（消極不編列預算）違反法律呢？監察院是時候發動調查權，面對行政院長公然違憲、挑戰法律，還要繼續無視嗎？行政院依法行政是義務，不是權利。」

民眾黨團：法令編列預算應依法編足

民眾黨團昨也批評，卓內閣以「假公平」做為藉口，阻擋國家為國軍提供應有保障安。黨團呼籲，行政院切莫再公然違法，三讀之法令編列預算應依法編足。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法