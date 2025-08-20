《新北市長選戰》李四川不排斥參選 蘇巧慧︰民調已拉近

對於媒體公布的新北市長選戰民調顯示落後，新北市副市長劉和然表示，顧好新北是最重要的事情。（資料照）

2025/08/20 05:30

〔記者陳政宇、陳昀、賴筱桐、何玉華、黃子暘／綜合報導〕台北市副市長李四川昨天鬆口，不排斥投入明年新北市長選戰，外界也關注民進黨佈局。對此，有意代表綠營出戰的民進黨立委蘇巧慧表示，新北是藍營優勢選區，目前民調差距已拉近至個位數內，代表這段時間的努力有所成果。

蘇強調 民進黨愈來愈被認同

兼任民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧強調，民進黨現階段最重要的任務，就是和公民團體繼續一起努力、維護憲政秩序。

蘇巧慧指出，新北是藍營的優勢選區，距離明年還有一段時間，她與李四川的民調差距已拉近到個位數內，表示民進黨愈來愈被大家認同。

林右昌態度放緩 暫未積極爭取

至於另一位被關注可能參戰人選、民進黨前秘書長林右昌，據悉，林右昌對爭取新北市長初選態度放緩，暫無積極爭取態勢，惟最新民調顯示，林右昌與蘇巧慧的支持度僅差約三個百分點，雖然兩人對上李四川仍居於落後，但差距已較一年前縮小。

值得注意的是，若在市長選舉交手民眾黨主席黃國昌，林右昌的領先幅度比蘇巧慧更高，相較之下對黃國昌更具壓制力，不過林右昌至今仍未鬆口。

李四川昨天表示，距選舉還有一年多，不能用一份民調就來判斷誰領先，還要多看一些民調。國民黨內年輕人人才濟濟，年輕人如果能夠贏，當然是由年輕人出來選，若到明年確實要他承擔，他不會排斥，也會承擔。

劉和然︰有心為新北 都是好事

有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然表示，大家有心為新北，都是好事；如何讓新北被看見，讓市民在意的生活及建設能一棒接一棒，顧好新北，是他覺得最重要的事。

據悉，民進黨前秘書長林右昌對爭取初選態度放緩、暫無積極爭取態勢，惟地方仍看好林大有可為。（資料照）

李四川表示，若到明年還是要他參選新北市長，他不排斥，也會承擔。（記者田裕華攝）

民進黨立委蘇巧慧屢被點名出戰2026新北市長選舉。（資料照）

