八炯紀錄片揭露》台灣當鋪帶人赴中辦證貸款 政府將查處

2025/08/20 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅「八炯」溫子渝發布最新「中國身分改造紀錄片：紅色賣身契」，揭露有台灣當鋪業者帶人去福建申辦中國身分證，再向中國的銀行貸款用以還債。官員表示，政府接獲檢舉將進行查處；學者批評，中共藉此收買台灣人心。

疑福建村幹部、銀行掛勾 台人牽線

紀錄片揭露，該製作團隊循著中共文件的資料，實地到新竹、台中、高雄等地，探訪有申辦中國身分證的台灣年輕人，發現多人填寫的中國居住地均為「福建省南平市建陽區童新路六十六號」。詭異的是，該地址居然是福建南平當地的警察局，令影片製作團隊懷疑是是否中國當地村幹部、銀行都掛勾在一起，然後再由台灣的中間人牽線。

紀錄片描述，有台灣人欠下當鋪的債務無力償還，被黑道盯上，被迫辦理中國身分證，用貸款來填補債務的深坑。一名卓姓男子受訪提到自己向當鋪借款，無力償還，對方稱可去大陸那邊借錢，但前提是要辦中國身分證，金額才會比較高，辦證時所寫定居住址是「福建漳州市台商投資區」。

八炯說，根據線人提供，他們掌握十組資料，追蹤到今年四月之後，辦理中國身分證的台灣人越來越多。這支紀錄片發布之後，會一併把資料送給政府相關單位，希望揪出產業鏈，免得這些人在中共侵台前形成第五縱隊。

對此，官員表示，兩岸人民關係條例第卅三條之一規定，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。民眾若提供事證向政府檢舉，將依法查處。

學者：中共收買人心 成國安漏洞

成功大學政治系教授洪敬富昨受訪表示，中共誘拉台灣人辦證、貸款的模式去年曝光，福建當局仍透過迂迴管道不斷發證，企圖混淆台灣人的國家認同。

洪敬富批評，台灣某些當鋪、銀樓是中共地下匯兌一環，到中國辦證、貸款的人數達一定規模後，中共便可收買台灣人心。如果中共未來對台動武，這些人可能會配合造成更大恐慌，政府應嚴格防堵國安漏洞。

