自民黨與民進黨青年局座談： 民粹主義蔓延 台日共同的困境

國民黨主席朱立倫前日於中央黨部會見由日本自民黨青年局長中曾根康隆(NAKASONE Yasutaka)眾議員帶領的「自民黨青年局海外研修團」。（國民黨提供）

2025/08/20 05:30

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆昨天率海外研修團與民進黨青年局舉辦座談會時，兩黨執政挑戰及國內民情成為焦點。中曾根表示，會議談及在保護主義及民粹主義蔓延下，兩黨要如何對應，青年世代應發起行動、做出變革，在政策內容和宣傳上要投入更多努力，以重拾民眾信任。

中曾根康隆致詞提到，現在不管是自民黨或民進黨，在國內政治都面臨很嚴峻情況，為了重拾民眾信任，青年世代與青年局必須發起行動、做出變革，當然會接受前輩的指導，但也有創造未來的責任。

請繼續往下閱讀...

中曾根會後受訪說明，民進黨和自民黨都有強烈責任要守護國民生活、國家安全，但在社群媒體及社群軟體的發展下，政策較難傳遞到民眾心中，一些著眼於眼前利益的政黨則獲得比較多關注；不過，自民黨做為執政黨，有責任推出中長期對國家有利政策，也要更努力宣傳政策。

兼任民進黨青年局長的立委陳冠廷說，各國執政黨都會面臨各種挑戰，本次座談觸及支援年輕家庭、育兒津貼、社會福利等議題，希望未來用民生議題來面對這些挑戰。

與會的立委沈伯洋提醒，年輕人透過社群媒體參與政治，但部分可能也會有民粹的問題，這是兩國共同面臨的困境。

中曾根一行也拜會國民黨

除了與民進黨座談，中曾根康隆一行前天也與國民黨主席朱立倫見面，雙方針對台日關係、少子化議題與青年培育政策深度交換意見。朱並宣布國民黨青年團下個月將由國民黨立委葛如鈞帶領出訪日本。

朱立倫表示，歷任國民黨主席皆視對日關係為重中之重，在他擔任主席的四年任期內，年年接待自民黨青年局的貴賓來訪，他今年五月也才與中曾根康隆在台北見面，期待日本的年輕世代能與國民黨的青年人才們共同深化台日關係。

國民黨立委廖偉翔在會中表示，國民黨關注居住正義、少子化等新時代問題，期待未來能與日本政界多加交流學習。

國民黨立委牛煦庭也說，台日共同面對到的少子化問題，他認為問題就出在高房價，而國民黨也在立院推動促進社會住宅的相關政策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法