焦點評論》附和藍白勒索 棄守戰場

行政院長卓榮泰從當初說的「內心交戰」，到昨天拍板「不排富」的普發現金，附和藍白勒索，照單全收，行政院不再提釋憲，也不再訴諸舉債違反財政紀律，丟盔棄甲，這是清理大罷免後的戰場，還是棄守戰場？

2025/08/15 05:30

記者鍾麗華／特稿

七二六大罷免慘敗後，普發萬元現金成為行政院被檢討的政策。從行政院長卓榮泰當初說的「內心交戰」，到昨天拍板「不排富」的普發現金，附和藍白勒索，照單全收，行政院不再提釋憲，也不再訴諸舉債違反財政紀律，丟盔棄甲，這是清理大罷免後的戰場，還是棄守戰場？

本報在八月三日頭版獨家報導行政院政策大轉彎，規劃普發現金案，七日院會先送出特別預算案，但另提排富條款修法。消息一出，綠營對普發現金議題炸鍋，對於合憲性、排富、金額等議題激辯。雖然卓揆一直希望以排富條款作為特別條例修法的規劃，不過，遭立院民進黨團反對。

兼任民進黨主席的總統賴清德六日在中常會表示，行政院將依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案；事實上，行政院原就如此規劃，因此才會在七日院會議程排入特別預算案，不過，卻又臨時撤案。

撤案的原因，行政院對外宣稱是關稅談判，調整產業支持方案，實際上卻是綠營內部喬不攏。立法院民進黨團八日召開黨團會議，席間砲聲隆隆，爭執聲屢傳門外。賴清德更在上週召開擴大邀集府院黨高層與立法院民進黨團七長進行溝通，定調合法合憲、不排富的普發現金。

因此，行政院昨才拍板，先提出特別條例修正，待修正草案後，才根據新修正特別條例，送出特別預算案到立法院審議。不過，這番決策，也引起綠營支持者不滿，親綠名嘴跳出來批評，普發現金是「唾面自乾」、「政治自殺」、「自己打臉給對手欣賞」。

行政院送出的特別條例修正案，又增列藍白向來反對的電力韌性，在野是否會再度杯葛、加以阻撓？特別條例三讀已有變數，現在連綠色支持者也不買單，夾在藍綠白之間，行政院左右為難。因為政策論述不清、決策態度反覆，選民感受不到行政院普發現金的誠意，也看不到當初聲稱的財政紀律，這樣的內閣團隊，真的還能帶領人民走下去嗎？

