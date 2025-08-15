政院要普發現金 本土政黨批：打支持者一巴掌

行政院院會昨通過「韌性特別條例修正草案」，拍板普發一萬元現金，且不排富，時代力量黨主席王婉諭直言，這是「狠狠地打支持者一巴掌又背棄原則，讓人看不清楚行政院的立場到底是什麼。」（資料照）

2025/08/15 05:30

時代力量促內閣全面改組 台灣基進盼守住憲政底線

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院院會昨通過「韌性特別條例修正草案」，拍板普發一萬元現金，且不排富，時代力量黨主席王婉諭直言，這是「狠狠地打支持者一巴掌又背棄原則，讓人看不清楚行政院的立場到底是什麼。」作為掌握行政權的人，卻沒有清晰的政治議程、改革藍圖，反而被立法院帶著走。她呼籲，賴清德總統應該慎重考慮內閣全面改組，重新定錨執政方向，否則這不是傷害到民進黨，更對台灣的發展有很大的影響。

王興煥：執政黨喪失議題主導力

台灣基進黨主席王興煥直言，行政院必須守住國家財政紀律與憲政底線，而不是在選舉算計與民粹壓力下投降，呼籲政院直接主張藍白所提普發現金違憲、拒絕普發；若立院因此不滿並要政院執行，屆時發生院際衝突時再訴諸釋憲，而非現在就選擇放棄。

王興煥指出，可理解普發一萬的決定，是受到大罷免結果、風災及台美關稅衝擊的政治氛圍影響，但普發現金無助於訂定「特別條例」所設定因應的社會韌性問題，且普發一萬是藍白兩黨對大罷免的反制，其「公然買票」的性質不會因為大罷免的結果而有任何改變。

王興煥認為，放行普發一萬，顯示執政黨目前失去主導政治議程的能力，只能被動任由藍白兩黨牽著走，將大罷免結果歸咎於普發一萬爭議過於簡化，而關稅衝擊以及風災，政府已提出因應措施與緊急預算。

王興煥批評，行政院先是主張違憲，後又編列預算說釋憲後再決定是否執行，現在又定案普發，除了把憲政秩序當橡皮筋，讓行政院淪為「立法院行政局」，放任肉桶法案破壞國家治理，在政治後果上，民無信不立，造成政府的領導危機，因為執政黨對於普發現金的立場到底是什麼？人民完全看不出來。

王婉諭：普發現金就是買票政策

王婉諭也說，不論是哪個黨派提出的，她都反對普發現金，這是完全沒有效益的買票政策，超徵稅收的根本問題，是一開始的估計落差及現行的稅制亂象，不想解決問題、只想發錢，完全是在亂搞。

王婉諭批評，政院拍板通過「普發現金」完全是在自打嘴巴，罷免前，行政院就已經態度反覆，一開始說要覆議、後來說違憲，同時又有舉債發錢違反財政紀律的說法，結果現在罷免失敗後就大轉彎，這完全是論述上的徹底失敗。

