中共九三閱兵 禁公職、公務員前往

陸委會昨宣布，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動，其中包括曾任少將以上的國防、外交事務等相關人員，違反者將依兩岸條例罰鍰、停止或剝奪退休俸。圖為我國退役中將吳思懷（前排右1）2016年赴中參加一場紀念孫中山活動時，聽中共總書記習近平致辭、起立聽中華人民共和國國歌，引發爭議。（圖擷取自中國央視，資料照）

2025/08/15 05:30

曾任國安相關機關政務副首長或少將以上人員 不得出席

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國九月三日將在北京舉辦「抗戰勝利八十週年」大閱兵，傳可能邀前總統馬英九、國民黨人士或退伍老兵參加。陸委會昨宣布，禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」活動，包括曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長以上或少將以上人員；如有違反者，主管機關將依兩岸條例，罰鍰、停止或剝奪退休俸。

違反者最重可停止、剝奪退休俸

陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，中共為取得對台政治統戰效果，已宣布將邀請相關國家領導人、參與中華民國抗日戰爭的老兵、遺族及台灣、港澳人士出席相關紀念活動與座談會。為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，政府政策立場如下：

一、禁止各級政府含所屬單位人員參加中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動；地方政府不應核准所屬人員參加前揭活動。

二、曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長以上或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員，不得參與中共「九三閱兵」及其官方主導相關活動，如有違反者，主管機關將依據兩岸條例第九條之三、第九十一條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休給與及追繳勳獎章。

三、政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導的相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式的合作行為，如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

是否有公務員申請赴中參加「九三閱兵」？梁回應，因一定層級以上才須向陸委會申請，零星案件已駁回，有些尚在審議。

陸委會強調，紀念抗戰勝利是為了凸顯「和平」的重要性，對於一再聲稱決不放棄對台使用武力及對外擴張的北京當局而言，值得各方警惕。為彰顯「反侵略」的抗戰精神與價值，並賦予其時代意義，我國防部、退輔會等中央政府機關，將陸續舉辦對日抗戰、古寧頭大捷、八二三砲戰等紀念活動，邀請退役老兵與國內、外各界人士參與。

