中市罷免說明會 罷團、藍委激烈交鋒

中三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江昨批國民黨立委楊瓊瓔在立院表現荒腔走板，呼籲大家投票同意罷免（左圖）；楊瓊瓔則反嗆罷團抹黑，並雙手比×號召選民投不同意罷免（右圖）。（記者張軒哲攝）

2025/08/14 05:30

〔記者張軒哲、歐素美、陳建志／台中報導〕八月廿三日舉行的立委罷免投票，台中市第二、三、八選區昨舉行公辦電視罷免說明會，三個罷團領銜人批評被罷立委，從地方建設到國會亂象，全都表現荒腔走板；立委楊瓊瓔、顏寬恒則指罷團蓄意抹黑，是為罷免而罷免。立院副院長江啟臣人在立院接待外賓，未出席說明會。

罷團痛批表現荒腔走板

楊瓊瓔、顏寬恒嗆抹黑

罷免江啟臣領銜人廖芝晏指出，中八選區人口外流、人口老化、青年無法安居樂業，江啟臣掛在嘴上的政績都是一拖再拖的建設，這次罷免不是藍綠惡鬥，而是因江不再堅台灣的主體、辜負鄉親期待。

請繼續往下閱讀...

未出席說明會的江啟臣在臉書表示，這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的大罷免，他已依法提供答辯書，因此不參加說明會。他並附上答辯書，強調罷免絕不能是選輸翻桌操作政治的工具。

中三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江痛批楊瓊瓔在立院表現荒腔走板，與藍營立委在國會刪減包括育兒津貼、租屋補助等預算，影響民生，刪除農發基金九千萬，卻屢次在臉書張貼會勘農損照片。楊瓊瓔則說，罷免方刻意忽略她的努力，想用偏狹的視角抹黑認真問政的立委，自己一輩子在台中貢獻己力的軌跡可受公評，真理終將勝於謊言。

罷免顏寬恒領銜人童香蘭表示，顏寬恒提案修改財劃法，讓台中得到的預算只在六都中排第四名，像這樣掏空中央財源，只會配合黨意做政治惡鬥，還想用話術欺騙人民的立委，實在是嚴重的不適任。顏寬恒則表示，罷團許多扭曲事實的論述，都是看到特定媒體偏頗報導，未經查證就囫圇吞棗，罷免理由書前後矛盾、相互牴觸，顯示他們只是配合民進黨指示，為了罷免而罷免，根本提不出正當理由。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法