為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市罷免說明會 罷團、藍委激烈交鋒

    中三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江昨批國民黨立委楊瓊瓔在立院表現荒腔走板，呼籲大家投票同意罷免（左圖）；楊瓊瓔則反嗆罷團抹黑，並雙手比×號召選民投不同意罷免（右圖）。（記者張軒哲攝）

    中三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江昨批國民黨立委楊瓊瓔在立院表現荒腔走板，呼籲大家投票同意罷免（左圖）；楊瓊瓔則反嗆罷團抹黑，並雙手比×號召選民投不同意罷免（右圖）。（記者張軒哲攝）

    2025/08/14 05:30

    〔記者張軒哲、歐素美、陳建志／台中報導〕八月廿三日舉行的立委罷免投票，台中市第二、三、八選區昨舉行公辦電視罷免說明會，三個罷團領銜人批評被罷立委，從地方建設到國會亂象，全都表現荒腔走板；立委楊瓊瓔、顏寬恒則指罷團蓄意抹黑，是為罷免而罷免。立院副院長江啟臣人在立院接待外賓，未出席說明會。

    罷團痛批表現荒腔走板

    楊瓊瓔、顏寬恒嗆抹黑

    罷免江啟臣領銜人廖芝晏指出，中八選區人口外流、人口老化、青年無法安居樂業，江啟臣掛在嘴上的政績都是一拖再拖的建設，這次罷免不是藍綠惡鬥，而是因江不再堅台灣的主體、辜負鄉親期待。

    未出席說明會的江啟臣在臉書表示，這場沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立的大罷免，他已依法提供答辯書，因此不參加說明會。他並附上答辯書，強調罷免絕不能是選輸翻桌操作政治的工具。

    中三罷團「希望無瓊」領銜人紀崑江痛批楊瓊瓔在立院表現荒腔走板，與藍營立委在國會刪減包括育兒津貼、租屋補助等預算，影響民生，刪除農發基金九千萬，卻屢次在臉書張貼會勘農損照片。楊瓊瓔則說，罷免方刻意忽略她的努力，想用偏狹的視角抹黑認真問政的立委，自己一輩子在台中貢獻己力的軌跡可受公評，真理終將勝於謊言。

    罷免顏寬恒領銜人童香蘭表示，顏寬恒提案修改財劃法，讓台中得到的預算只在六都中排第四名，像這樣掏空中央財源，只會配合黨意做政治惡鬥，還想用話術欺騙人民的立委，實在是嚴重的不適任。顏寬恒則表示，罷團許多扭曲事實的論述，都是看到特定媒體偏頗報導，未經查證就囫圇吞棗，罷免理由書前後矛盾、相互牴觸，顯示他們只是配合民進黨指示，為了罷免而罷免，根本提不出正當理由。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播