黃國昌直接沒收表決權 引爆黨內不滿

民眾黨代表大會昨落幕，黨主席黃國昌不給黨代表表決的機會，引爆黨內不滿。藍營更傳出，黃下一步欲劍指新北市長選舉。（記者陳逸寬攝）

2025/08/11 05:30

〔記者林哲遠／桃園報導〕民眾黨代表大會昨落幕，會中就黨代表所提「兩年條款」提案以閉門形式舉行，民眾黨主席黃國昌不給黨代表表決的機會，擱置相關提案，並逕行宣布維持兩年條款，強調只有前主席柯文哲能決定是否暫緩，引爆黨內不滿。藍營更傳出，黃國昌以貫策柯意志之名，肅立黨內威信，下一步欲劍指新北市長選舉。

藍營：黃劍指新北市長

柯文哲在去年大選前曾為黨內不分區立委訂立「兩年條款」，不料從去年起迄今黨內雜音不斷，柯在去年六月受訪時重申，規定訂了就是這樣；不過，柯於九月因捲入政治獻金、京華城等案遭羈押禁見，導致柯無法與黨內進行決策溝通。

請繼續往下閱讀...

黃國昌今年接任黨主席後，面對兩年條款存廢議題，皆以「遵照柯主席意志」的論述為主，黨內各方人馬則有不同意見。多名黨代表藉本次黨代表大會，分別提出暫不執行、落實執行、擱置討論兩年條款等不同方向的五項提案，盼能在會中討論、表決。

豈料，黃國昌針對兩年條款上述五項提案，並未按照流程進行表決。一名與會人士透露，黃將二年條款討論案直接回收，不給黨代表表決，最終擱置提案。黃國昌認為存廢兩邊都有道理，這件事就不再討論，除非柯有清楚表達意見。

據悉，在黨代表大會前，落實兩年條款的黨代表人數本就大幅領先「暫緩派」，預料若表決可順利通過「落實派」的提案，沒料到黃卻直接沒收黨代表的投票權，此舉在柯主席時代並未發生過。

黃國昌不戀棧立委一職，也令外界訝異。不過，一名國民黨地方人士直言，黃國昌遵循兩年條款，欲在明年離開立院其意圖不言而諭，他已不願被綁在國會中，而是放眼明年新北市長選舉，自七二六大罷免藍白「完封」勝後，黃在藍白同盟間的話語權更上層樓，儼然成為藍白軍的明星之一。

藍營地方人士透露，在七二六前，藍白已達成協議，只要新竹市長高虹安躲過罷免危機，國民黨二○二六年全力支持高競選連任。他分析，黃恐在八二三罷免選舉、國民黨魁選舉底定後，要求藍營讓新北「四加一」，亦即新北市長與四名議員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法