籲法制局不要製造烏龍笑話 綠委：司院重重賞一巴掌

針對立院專題報告指大官釋憲不具憲法位階等主張，司法院表示，大法官釋憲及裁判具憲法位階，有拘束全國各機關及人民的，若重複立法，經聲請法規範憲法審查，憲法法庭仍應依職權審查合憲性。（記者楊國文攝）

2025/08/09 05:30

〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕立法院法制局稱大法官解釋結果應不具憲法位階，司法院昨強調，立法權不得逾越憲法及大法官所做的憲法解釋。民進黨立委賴瑞隆說，司法院聲明重重地打了立法院法制局一巴掌，呼籲法制局不要再製造這種烏龍笑話，有失民主國家水準；國民黨團首席副書記長羅智強表示，大法官也不可以侵犯立法權，尤其是作出「官員在國會說謊免責」的可恥憲法判決。

藍委：大法官不可作出可恥憲判

立法院法制局長郭明政等人日前發表專題報告指出，大法官解釋結果應不具憲法位階，立法機關僅有尊重義務、尚無遵從的必要，引發爭議。司法院昨天發表聲明指出，大法官解釋憲法及裁判具憲法位階效力，有拘束全國各機關及人民的效力。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆受訪表示，憲法是根本大法，大法官是憲法的守護者，這是最基本的法學素養，而立法院長韓國瑜主導的立法院法制局，報告內容竟然完全背離這個原則，寫出如此狂妄自大的言論，拒絕服從憲法法庭做出的裁定，讓人感到不可思議。

賴瑞隆認為，司法院聲明等於是重重地打了法制局一巴掌，呼籲法制局不要再製造這種烏龍笑話，不要讓全世界認為台灣立法院如此缺乏法律素養；同時喊話韓國瑜應該好好約束相關人員，台灣不是由立法院說了算。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，識字的人都知道，憲法第七十八條規定非常清楚，司法院有解釋憲法的權限，且各級機關和人民都要遵守，而立法院此舉似乎在醞釀推出國會擴權二·〇修法，呼籲在野立委勿再挑戰憲法底線。

吳思瑤指出，立法院從立法院長、秘書長、議事組到法制局都不中立，質疑法制局是否為了政治立場而踐踏專業；並提到，郭明政為韓國瑜的人馬，民進黨團去年也曾提出相關修法，期盼法制局及預算中心能夠聘任學術界或社會專業人士，讓報告有新的觀點和社會專業，但草案最後卻被藍白丟包。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法