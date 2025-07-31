賴清德喊823續與公民同行 罷團促綠：派選戰操盤手助陣

賴清德總統表示八二三罷免民進黨會繼續與公民同行，台中、南投罷團對此都表示歡迎。圖為「希望無瓊」志工昨日一早冒雨宣傳同意罷免立委楊瓊瓔。（罷團提供）

2025/07/31 05:30

726罷團建議 民進黨直接推補選候選人衝罷免票

〔記者張軒哲、歐素美、陳鳳麗、林哲遠／綜合報導〕由公民團體發起的大罷免，「七二六」第一波投票遭遇挫敗，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表達，民進黨面對第二波的「八二三」罷免案，會繼續與公民並肩同行；發動八二三罷免的民團對此都表示歡迎，強調國民黨是傾全政黨之力打罷免戰，樂見有選戰操盤經驗的政黨提供協助，罷團會繼續努力，將八二三推向成功。

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罷團：盼民進黨更用力投入

而在七二六投票遭遇挫敗的「港湖除銹」罷團志工則建議，民進黨應直接推派這七個選區的立委補選候選人，並由他們親自下去衝刺罷免票，端出政策牛肉，向搖擺選民說明「罷免國民黨立委，換成他們國家會變得更好。」

發起八二三罷免案的「中二解顏」也指出，期盼民進黨更用力投入，傾聽地方的焦慮與期待，把八二三的改變機會，一起推向成功。

中三拒瓔發言人connie則表示，罷團樂見政黨與公民同行，展現出對民主自由社會的支持，罷團會持續與鄉親對話，讓更多鄉親明白這一年來國民黨與民眾黨把持的國會，對人民生活造成多大的影響。

中八罷團領銜人廖芝晏表示，感謝賴的宣示，感謝民進黨站在公民身邊，一路走來，罷團從不怕輸，縱使承受巨大壓力，仍會奮戰到最後一刻！

罷免立委馬文君團體「All罷馬」領銜人曾郁凱指出，罷團希望民進黨能真正走入地方，與罷團並肩作戰，南投被立委馬文君、游顥是傾政黨之力來打這場罷免戰，罷團也希望民進黨能派有選戰操盤經驗的人來南投協助。

投二「去游除垢」領銜人林敬桐也說，南投兩個罷團都沒有打過選戰，因此需要民進黨提供打選戰的人力、活動規畫與選戰策略等協助。

志工籲民進黨端出政策牛肉

對於賴清德的宣示，罷團「港湖除銹」志工威廉直言，國民黨面對生死存亡之戰，已無視違法、違憲，更端出普發一萬等牛肉；反觀民進黨的動員能量是什麼？政策牛肉在哪？七二六罷免過程中，罷團所提論述是反共、反對中國勢力滲透，但對部分選民沒有吸引力，他們根本不在乎法條是否違憲，在乎的是看得見的東西。

威廉強調，罷免不只是把不適任立委罷免下來而已，還有後續的立委補選。他建議民進黨面對七件罷免案，應直接派補選候選人深入選區，提出政策牛肉爭取大家的支持，讓選民知道，把國民黨立委拉下來，民進黨的人選，會如何讓國家變得更好。

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