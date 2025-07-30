憲法法庭癱瘓卡關》法界籲大法官判憲訴新制違憲解套

立法院藍白立委兩度封殺大法官被提名人，使憲法法庭陷於癱瘓，四大釋憲案卡關，也造成人民354件釋憲案躺平，權益受損。（記者楊國文攝）

2025/07/30 05:30

〔記者楊國文、蘇永耀／台北報導〕立法院藍白立委主導下，不僅在憲法訴訟法修正案制定至少有十人評議的「高門檻」等規定，還兩度封殺各七名大法官被提名人同意權，迫使憲法法庭實質癱瘓，引起民怨；法界人士除建議總統儘速提起第三波的七名大法官被提名人至立院行使同意權，有三審法官及律師黃帝穎皆認為，憲訴新制已違反權力分立原則，建議大法官應秉持「憲法守護神」的角色，判決憲訴新制違憲，解決憲政僵局。

秉持「憲法守護神」角色

總統府重申，台灣的民主自由憲政體制正遭遇前所未有的挑戰，期盼朝野皆能體認憲政責任，讓司法院及憲法法庭早日回復常軌運作，確保國家憲政秩序，保障人民救濟權益。

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立法院去年十二月三讀通過憲法訴訟法部分條文修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告不得低於九人，加上藍白立委不分青紅皂白兩度聯手封殺各七位大法官被提名人，引起法界質疑，似乎故意立下惡法讓憲法法庭實質停擺。

對於憲政僵局，「溫和派」的多位法界人士仍寄望在體制內改革，主張應儘快作業擇定優秀、無明顯政黨色彩的大法官人選，由總統賴清德提名送交立院，進行第三度大法官人事同意權，藍白立委也應該以國家大局著想，通過同意權，讓憲法法庭及懸缺九個月的司法院長、副院長人選出爐。

另有法界人士認為，憲法法庭停擺的結果，已危害人民權益，若有矚目案件因釋憲功能停擺，而突顯出憲訴新制的顢頇、不當，屆時公民力量應能展現出來，迫使藍白立委修正作法，但法界人士承認這件事很難，可能遙遙無期。

不少法界對藍白立委聯手修訂憲訴惡法、且兩度封殺共十四位大法官人事同意權，頗不以為然，直言已不期待藍白立委會以大局為重，提出「大法官自覺論」。

一名三審法官指出，大法官是憲法的守護神，藍白立委明確破壞憲政、民主制度，大法官應大破大立，即使目前只有八位大法官，仍應勇於擔當，判決憲訴新法違憲無效，不過他也認為，此「硬碰硬」做法恐引發政治衝突和僵局。

黃帝穎律師亦提出類似觀點，藍白立委已實質癱瘓憲法法庭，違反權立分立原則，大法官有責任挺身守護民主憲政，他和多位公私立大學法學教授都認為憲訴新制已違憲，建議大法官判決違憲。

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