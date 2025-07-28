新北4藍委支持度下滑 綠營︰見證公民力量

罷團「板橋大刪元 罷免葉元之」志工昨到新北市板橋東區謝票。（擷取自「板橋大刪元 罷免葉元之」臉書粉專）

2025/07/28 05:30

不同意罷免和本屆立委選舉得票數相較 落差1萬多票至3萬7千多票

〔記者賴筱桐、陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕新北市五件國民黨立委罷免案全數不通過，全市維持藍、綠各六席的政治版圖，其中洪孟楷、葉元之、林德福、廖先翔等四名藍委的不同意罷免票數和本屆立委選舉的得票數相較都明顯下滑，落差一萬多票至三萬七千多票。綠營認為，罷免投票結果對藍營是警訊，代表選區有一股公民監督力量不容忽視，須引以為戒。

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洪孟楷少最多 僅張智倫增加

二○二四年立委選舉，第一選區藍委洪孟楷以十五萬八五九六票高居全國第一，此次不同意罷免僅獲十二萬一五九二票，等於整整少了三萬七○○四張支持者的選票；第七選區藍委葉元之本屆立委得票數七萬八一三四票，不同意罷免六萬六九一七票，支持者減少一萬一二一七票。

綠︰立委作為 選民都看在眼裡

第九選區藍委林德福本屆立委得票數九萬八二六○票，這次不同意罷免八萬三八六二票，支持者減少一萬四三九八票；第十二選區藍委廖先翔本屆立委得票數九萬二四八九票，不同意罷免七萬八七九八票，支持者縮減一萬三六九一票；僅第八選區藍委張智倫的不同意罷免票，比本屆立委得票數增加五五一一票。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨分析，國民黨支持者的票數下滑是警訊，代表選區中有一股公民監督的力量存在，立委的所作所為，選民都看在眼裡，藍委應自我警惕、引以為戒。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，被罷免的選區原本就是藍營優勢區，公民團體非常努力，罷免結果仍不盡如人意，未來民進黨可以做得更多、更好，也會繼續堅守台灣自由民主的價值；至於投票結果，就看藍委願不願意聆聽選區人民的不同聲音，對於八月廿三日第二波罷免行動，民進黨會跟公民站在一起、併肩同行。

新北市議會國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華說，人民用「更大的民主」讓大罷免大挫敗，民進黨想要一黨獨大的可能性趨近渺茫，綠營在第二波罷免的動員力道可能削減，且第二波面臨罷免的多名資深立委以組織動員見長，選情對藍委有利。

另外，發起罷免張智倫、林德福的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」（雙和罷團），昨天進行車隊掃街謝票，民進黨發言人吳崢、蘇巧慧等人到場加油打氣。

雙和罷團成員齊聚在福和宮門口，大喊「謝謝大家」、「台灣加油」。（記者陳奕劭攝）

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