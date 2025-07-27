台中盧秀燕帶隊力衝 公民團體不敵藍白合擊

天候不穩難阻熱情，台中選民踴躍參與罷免投票。（記者廖耀東攝）

2025/07/27 05:30

記者唐在馨／特稿

台中罷免三藍委羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪，從連署一階、二階一路氣勢長虹，但最後三階投票以懸殊差距輸給不同意罷免票，僅羅廷瑋同意票超過廿五％同意門檻，藍白以傳統選舉方式打反罷免，綠營以公民為主體打罷免，除抗中保台卻缺乏政策論述，最終回歸台中藍白合大於綠的基本盤，無力回天。

台中市近年來在盧秀燕連續以近十八萬票以及近廿八萬票差距打敗對手林佳龍及蔡其昌後，一年多前更是靠著藍白合一舉拿下全市八席立委中的六席，此次大罷免風潮中，這六席立委也都過了二階門檻，一時之間，不但公民團體士氣大振，綠營內部也感覺勢有可為，認為過去一年多藍白在立法院的表現，應可在這次罷免戰中有所斬獲。

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缺政策論述 罷免戰難斬獲

但是，罷免方的動作，在二階結束後卻出現一段時間的停頓，因為公民團體必需重新整隊，而在此同時，綠營也出現方向不一的情況，起跑連署時要求議員不能收連署書，之後又要求全力協助衝刺，但各議員收連署書的成績到底誰優誰劣也未再探討，沒有明確的指令，再加上公民先行已定調，就直接決定了三階投票衝刺期的走向。

三階投票，盧秀燕帶著立委、黨籍議員甚至里長，綿密的組織往前衝，最後三天盧秀燕天天在廣播車上喊著：「罷免就沒有一萬現金」；反觀罷免方仍是在打空氣戰，綠營議員已全部走上街頭，非但無法要求同樣財源充裕的盧秀燕市府普發現金，黨中央也忙於南部救災，連署時有過的下鄉說明會也未見，甚至還被盧秀燕「吃豆腐」要綠營去南部救災，政策攻防冷熱之間，已見氣勢消長端倪。

在此情況下，盧秀燕帶隊力衝藍營基本盤，再加上合體民眾黨操作藍白合討厭民進黨的氛圍，罷免方以公民為主體營造「罷免是愛」的歡樂氣氛，對藍營各項惡意攻擊卻缺少回應，這也導致公民在街頭喊得越大聲，晚會越歡樂，藍白基層危機感就越重，最後催出藍白基本盤，泛綠則是空氣票不如預期，基本盤也無著力點，最終只能飲恨。

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