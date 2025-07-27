大罷免 24+1都沒過 立院朝小野大 未能改變

大罷免開票結果出爐，24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案全部失敗。許多民眾難過落淚，但有不少民眾不氣餒，帶著笑容高喊823一起加油。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/27 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕首波大罷免投票落幕，各地罷團推動廿四位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案昨晚完成計票，不同意罷免票均高過同意罷免票，罷免案全部失敗。對於立院朝小野大結構未能改變，總統賴清德昨除感謝公民的力量，也強調執政團隊責任是持續堅定沉著、為人民打拚，堅持國家利益，讓國家繼續前行。

總統：執政團隊 續為人民打拚

通過首波罷免藍委考驗的國民黨主席朱立倫則呼籲賴總統賴清德向人民道歉，好好反省檢討。

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國民黨與民眾黨從去年新一屆國會開始後，聯手以人數優勢通過諸多爭議法案，引爆青鳥抗議運動。今年初大幅凍刪總預算等作法，更促使公民在各地串聯組織發起罷免藍委行動。昨進行第一波罷免投票。

開票結果，包含台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓，以及停職中的新竹市長高虹安等罷免案，皆因同意罷免票少於不同意票，全遭否決。

不過，其中王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、傅崐萁、鄭正鈐等七案，同意罷免票已跨越選舉人總數廿五％的門檻。

根據選罷法，若投票結果遭否決，被罷免人的剩餘任期內，均不得再對其提議罷免。

第二波罷免包括國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等七案將在八月廿三日投票，同日也將舉行核三重啟公投。

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