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    百工百業挺大罷免！28個NGO組織：讓國會重回正軌

    廿八個橫跨環保、勞權、轉型正義及性平等領域的非政府組織昨日共同挺身表態，力挺大罷免。（記者廖振輝攝）

    廿八個橫跨環保、勞權、轉型正義及性平等領域的非政府組織昨日共同挺身表態，力挺大罷免。（記者廖振輝攝）

    2025/07/25 05:30

    〔記者黃宜靜／台北報導〕大罷免投票日倒數，社群掀起「百工百業挺罷免」熱潮；廿八個橫跨環保、勞權、轉型正義及性平等領域的非政府組織昨日共同挺身表態，罷免是人民行使監督權力的正當手段，支持崛起的台灣公民力量，支持人民背後超越黨派利益的勇氣，呼籲大眾站出來行使罷免權，讓國會重回正軌，捍衛國家未來。

    籲大眾站出來行使罷免權

    綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，公民團體一向被期待也自我期許，在政黨政治中保持中立，此次發聲是為了確保長期關注的公共議題能超越政黨之爭，並不是因為支持任何政黨，而是支持崛起的台灣公民力量。

    台灣共生青年協會理事王有庠表示，年輕世代應深入了解社會議題，學會溝通，並在爭議中設身處地思考不同立場，然而國民黨在立法院中，卻屢屢出現質詢內容錯誤、自相矛盾，甚至導致法案版本延宕，嚴重影響國會問政品質，這些正是在推動青年培力過程中努力避免的現象。他強調，國會應是理性討論公共政策的場域，這次罷免行動，是一場由基層公民自發、跨越政黨與背景的集體行動。

    人本教育基金會委員李振源表示，政治影響課綱與歷史觀形塑，牽動著孩子的未來發展。人本始終期盼孩子能成為獨立自主的人，我們是獨立自主的國家，然而藍白立委卻聯手阻擋國安法案、屢次赴中，因此為了孩子未來，應投下罷免同意票。

    台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐指出，近來藍、白立委憑藉國會多數席次，推動修訂「憲法訴訟法」，癱瘓憲法法庭運作、國會擴權等，讓台灣面臨法制失序，民主價值動搖的風險。民主與自由是性少數族群，在社會中生存與發聲的根基，呼籲用行動守護台灣民主、多元保障。

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