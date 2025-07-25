（新北）藍白掃街反罷 洪孟楷：雨過會天晴

2025/07/25 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨主席黃國昌昨天前往新北市林口區相挺國民黨立委洪孟楷，以車隊掃街宣傳反罷免，黃國昌指出，民進黨發動罷免行動，特別是針對立法院最專業、認真和負責的洪孟楷，他完全無法理解。洪孟楷則表示，雨過一定會天晴，希望七月廿六日讓所有力量都出來，投下不同意罷免票，藍白會繼續合作監督政府，讓台灣人民有安居樂業的生活。

黃國昌指出，洪孟楷在立院表現，大家有目共睹，洪除了在交通委員會，還到教育文化委員會和司法委員會推動改革，希望七月廿六日所有新北市民都站出來，對民進黨發動的大惡罷說不。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷表示，一定要把每張不同意罷免票催出來，理性監督政府，讓台灣走回正常生活，他相信雨過一定會天晴，希望七月廿六日讓所有力量都出來，投下不同意罷免票，藍白會繼續合作監督政府，讓台灣人民有安居樂業的生活。

國民黨主席朱立倫昨天到新北市汐止區，陪廖先翔站路口，被問到罷團有志工遭暴力對待的看法；朱立倫說，新北板橋立委葉元之兩天前也被人吐口水，他要譴責所有暴力跟激進的行為，呼籲民眾本週六出來投票，用最大的智慧止住大惡罷。

朱立倫表示，暴力行為都是不應該的，大家平心靜氣，相信廿六日民眾會用最大的智慧，止住這一次的大惡罷，大家共同站出來，投下不同意罷免。

新北市長侯友宜昨晚到中和福和宮前廣場參加立委張智倫舉辦的反惡罷守護中和固本會報，有多位國民黨議員和在地里長相挺張智倫，營造中和大團結氣勢。侯友宜指出，希望大家出來投不同意罷免票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法