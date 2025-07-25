為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免 10萬人湧凱道 726投票 保住台灣

    熱情人潮滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」。（記者王藝菘攝）

    熱情人潮滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」。（記者王藝菘攝）

    2025/07/25 05:30

    〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕首波大罷免七月廿六日投票，反共護台志工聯盟昨晚在凱達格蘭大道舉行「迎向成功凱道晚會」，主辦單位估計有十萬人不畏暴雨湧入凱道。金鐘影帝陳慕義宣講強調，大罷免凝聚了台灣人的意識，沒有人可以輕易踐踏台灣；導演陳世杰則說，罷免不是翻桌，而是整理桌面，呼籲民眾團結投罷免，「手牽手的台灣人就是我們的護國神山」。

    金鐘影帝陳慕義疾呼：

    把背叛國家的立委趕出國會

    廿四位國民黨立委及遭停職的新竹市長高虹安罷免案明天將投票，昨晚罷團的晚會，在忽大忽小的雨勢下，熱情人潮仍滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」，國旗、台獨旗等各色旗幟並肩飄揚，氣氛相當熱烈。詞曲創作人謝銘祐高唱創作曲「路」揭開序幕，隨後「葉霸」葉春蓮透過影片呼籲花蓮選民，明天回家投下關鍵一票，光復花蓮、保住台灣，把卅一席罷光光。

    陳慕義宣講時指出，台灣人要把出賣人民、當中國內應、背叛國家的立委趕出國會，台灣人不是任何人可以輕易踐踏。導演王小棣強調，台灣是民主國家，人民才是國家的主人，但有人忘記了。

    陳世杰則表示，罷免不是報復，而是憲政體制給人民修復的機制，這不是情緒的宣洩、不是翻桌，而是整理桌面，「手牽手的台灣人就是我們的護國神山」。

    大罷免首波投票倒數最後一天，反共護台志工聯盟昨晚在總統府前凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，主辦單位估計有10萬人不畏暴雨湧入凱道。（記者王藝菘攝）

    大罷免首波投票倒數最後一天，反共護台志工聯盟昨晚在總統府前凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，主辦單位估計有10萬人不畏暴雨湧入凱道。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播