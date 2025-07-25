大罷免 10萬人湧凱道 726投票 保住台灣

熱情人潮滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」。（記者王藝菘攝）

2025/07/25 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕首波大罷免七月廿六日投票，反共護台志工聯盟昨晚在凱達格蘭大道舉行「迎向成功凱道晚會」，主辦單位估計有十萬人不畏暴雨湧入凱道。金鐘影帝陳慕義宣講強調，大罷免凝聚了台灣人的意識，沒有人可以輕易踐踏台灣；導演陳世杰則說，罷免不是翻桌，而是整理桌面，呼籲民眾團結投罷免，「手牽手的台灣人就是我們的護國神山」。

金鐘影帝陳慕義疾呼：

把背叛國家的立委趕出國會

廿四位國民黨立委及遭停職的新竹市長高虹安罷免案明天將投票，昨晚罷團的晚會，在忽大忽小的雨勢下，熱情人潮仍滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」，國旗、台獨旗等各色旗幟並肩飄揚，氣氛相當熱烈。詞曲創作人謝銘祐高唱創作曲「路」揭開序幕，隨後「葉霸」葉春蓮透過影片呼籲花蓮選民，明天回家投下關鍵一票，光復花蓮、保住台灣，把卅一席罷光光。

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陳慕義宣講時指出，台灣人要把出賣人民、當中國內應、背叛國家的立委趕出國會，台灣人不是任何人可以輕易踐踏。導演王小棣強調，台灣是民主國家，人民才是國家的主人，但有人忘記了。

陳世杰則表示，罷免不是報復，而是憲政體制給人民修復的機制，這不是情緒的宣洩、不是翻桌，而是整理桌面，「手牽手的台灣人就是我們的護國神山」。

大罷免首波投票倒數最後一天，反共護台志工聯盟昨晚在總統府前凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，主辦單位估計有10萬人不畏暴雨湧入凱道。（記者王藝菘攝）

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