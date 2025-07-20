曹興誠：藍委集體犯罪 才有大罷免

反共護台志工聯盟「重返青島護國保台晚會」，曹興誠（左二）與北區罷團代表。（記者陳逸寬攝）

2025/07/20 05:30

「法案直接從北京丟到台北三讀，人民不答應」

〔記者李文馨／台北報導〕七二六大罷免決戰黃金週，反共護台志工聯盟昨在立法院外舉行「重返青島護國保台」晚會，五萬民眾不畏風雨，湧入濟南路與青島東路。聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠強調，有人質疑為何要無差別式的罷免，全部罷免是因為藍委是集體犯罪、組織型犯罪，法案直接從北京丟到台北推到三讀，人民不答應因此才有大罷免。

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護國保台晚會 5萬民眾參與

護國保台晚會開場由金曲樂團董事長樂團、滅火器主唱楊大正、饒舌歌手大支合體登台演唱「島嶼天光」、「台灣頌」、「眾神護台灣二〇二五版」，拍謝少年也在活動最後「溫柔的所在」、「時代看顧正義的人」等曲，數十位民眾自備「台灣獨立」的旗面隨音樂搖擺，現場氣氛熱絡，亦有人泛淚，「大罷免、大成功」、「七二六、投同意」等口號在夜晚中此起彼落。

走368公里 大遶境志工抵立院

反共護國志工聯盟主辦的「護國大遶境」昨晚徒步抵達立法院，「護國勇腳隊」領隊何冠霆說，他們徒步走了三六八公里，象徵台灣三六八個鄉鎮，相信不管是什麼族群、宗教、黨派，民主都是大家共同的信仰。近一年國會亂象橫行，人民走出來就是要讓違法亂紀的立委知道，台灣人絕對會出來投票捍衛民主。

吳思瑤：民主修復 非政黨對決

民進黨團幹事長吳思瑤宣講時說，罷免有兩種，公民團體的罷免是愛、是良善，國民黨「以罷制罷」、造假的罷免是仇恨、邪惡。她強調，這場大罷免行動不是讓民進黨團從五一戰隊變成六一戰隊，「這不是政黨的對決，而是民主的修復」。

曹興誠壓軸致詞提到，現場氣勢非常浩大，估計有五萬人在這裡，全台起碼有一千萬人的心跟罷團在一起。很多志工不眠不休推動大罷免，從青鳥開始走到第三階段，不為名利、只為了民主自由站出來，他感謝年輕志工，讓他在人生晚年走過這一段具有無比意義的旅程。

對於外界質疑為何要無差別罷免，認為大罷免沒有正當性，曹興誠反駁說，錯了，全部都罷免是因為藍委在集體犯罪、組織型的犯罪，從朝拜王滬寧後開始各種亂法，推動法案、刪減預算完全不溝通、不透明，法案直接從北京丟到台北三讀，人民不答應。

曹強調，藍白跳過程序正義、非法推動決議，過程中使用種種暴力，國民黨在國會專制、獨裁、暴力，為中共服務，人民要趕他們下台，最後這個禮拜人民繼續努力，一定會大罷免、大成功。

反共護台志工聯盟昨在立法院外舉行「重返青島護國保台」晚會，五萬民眾不畏風雨參與，力挺大罷免。（記者陳逸寬攝）

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