卓揆：是否舉債千億發現金 內心交戰

行政院長卓榮泰昨表示，若要普發現金一萬元，須舉債一○一四億元，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰思考，盼能前往立院進行說明，保留一絲絲起死回生的機會。（記者謝君臨攝）

2025/07/18 05:30

朱立倫嗆：有什麼好交戰 「明擺著超徵稅金，卻又不願普發現金」

〔記者謝君臨、施曉光／台北報導〕立法院上週通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求十月底前普發現金一萬元。行政院長卓榮泰昨表示，此舉須舉債一○一四億元，就道德及國家財政上應否舉債發現金，讓他內心交戰思考，盼能前往立院說明，保留一絲絲起死回生的機會。

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針對卓揆說法，國民黨主席朱立倫臉書發文批評，卓揆努力用話術找理由，除說政府沒有錢進行普發，卻又講政府實徵數超過預算數，有一兆八千七百零七億，「明擺著超徵稅金，卻又不願普發現金。」

對卓宣稱對於普發現金一事感到「內心交戰」，朱嗆說，「有什麼好交戰？難道卓內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民嗎？」

駁藍沒違憲說 卓：別當法盲

對於藍營稱通過的是法律案而非預算案，並無違憲問題，卓則反指：「不要當做法盲一樣規避法律條文。」

趕在首波大罷免七月廿六日投票之前，立院三讀通過規模五四五○億元的特別條例，行政院昨舉行記者會，說明一一○年至一一三年的歲計賸餘情況。

卓榮泰指出，立院通過違法違憲、規模達五四五○億元的特別條例，在可用餘額四四三六億元的情況下，尚須舉債一○一四億元。「我正在考慮，這在道德上過不過得去，國家財政上應不應該這麼做，是否該舉債普發現金，陷入思考。」他說，大家捫心自問，讓政府舉債普發現金真的是一個好方法？

卓揆也批評，在野黨控制立院，這一年來從未履行預算審查要合法合憲的承諾。因此，他希望立院排定議程，讓政院能說明國家財政實際狀況。

對於藍營聲稱通過的是法律案而非預算案，並無違憲問題。卓揆指出，依照憲法第七十條、預算法第九十一條，法律案、預算案都明列在內，「不要當做法盲一樣規避法律條文。」他強調，重點在於增加這麼多行政支出，卻未徵詢政院意見，國家財政紀律何在？憲法明文規定政院編列預算、立院審議預算，不論這個預算本質是多麼合法、合理，程序都應正當。

卓還說，針對立院過去違法違憲的多項法案、預算案，政院有過多次救濟行為，政院會勇敢承擔憲法所賦予的憲政責任，再依過去方式做思考。

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