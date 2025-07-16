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    首頁　>　政治

    二度啟動元首外交 賴8月出訪中南美洲3友邦

    巴拉圭總統貝尼亞（左）於當地時間14日宣布我國總統賴清德（右）將訪問巴拉圭。圖為貝尼亞去年來台出席賴總統就職典禮，雙方在總統府會面。（中央社資料照）

    巴拉圭總統貝尼亞（左）於當地時間14日宣布我國總統賴清德（右）將訪問巴拉圭。圖為貝尼亞去年來台出席賴總統就職典禮，雙方在總統府會面。（中央社資料照）

    2025/07/16 05:30

    巴拉圭總統宣布 賴30天內到訪

    〔記者黃靖媗、陳昀／綜合報導〕巴拉圭總統貝尼亞於當地時間十四日親自主持投資招商說明會，並宣布我國總統賴清德將訪問巴拉圭。對此，外交部與總統府表示，我國友邦元首邀請總統賴清德赴訪，是彰顯兩國邦誼緊密友好的表現。後續若有確切安排，將適時對外說明。

    傳賴將過境美國紐約、達拉斯

    繼去年十二月出訪太平洋三友邦，賴總統二度啟動元首外交。據傳八月上旬將訪巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯等三友邦，過境美國紐約、德州達拉斯，其中達拉斯為美國資通訊重鎮。總統府對此表示，將適時向國人報告。

    路透報導，貝尼亞於投資招商說明會中表示，他們正在密切籌備迎接賴清德總統在三十天內的到訪，向世界展現小國也有能力成為全球主要的角色。

    貝尼亞宣布賴清德即將訪問巴拉圭的同時，率團出訪巴拉圭的外交部長林佳龍正坐在台下。林轉述貝尼亞談話說，「台巴邦誼，堅若磐石」，巴拉圭不懼外部的威脅與壓力，期盼學習台灣模式，促進兩國共同成長。

    賴總統將出訪中南美洲邦交國，按例將在美國轉機。美國國務院表示，台灣總統等高層官員過境美國符合以往慣例，完全符合一貫的政策，「安全、舒適、便利與尊嚴」是美國處理台灣總統過境的原則之一。

    中國外交部發言人林劍批評，絕對反對用任何藉口「竄訪」美國的行為；林劍還說，華府必須考慮美中關係敏感性，必須「謹慎處理」。

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