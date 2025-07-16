漢光41號 海鋒大隊八里機動部署 增程雄三反艦飛彈發射車首公開

海軍海鋒大隊昨於新北八里一帶戰術位置機動部署，本報直擊「增程型」雄風三號反艦飛彈發射車，首度在大眾前曝光。（記者方瑋立攝）

2025/07/16 05:30

〔記者方瑋立、陳昀／綜合報導〕國軍「漢光四十一號」演習極限練兵今進入第八天，海軍海鋒大隊昨於新北八里一帶戰術位置機動部署。本報直擊「增程型」雄風三號反艦飛彈發射車，首度在大眾前曝光；總統賴清德也親赴海鋒大隊等多個部隊視導，頒發加菜金慰勉國軍官兵辛勞，肯定全體國軍投入最大心力執行演訓任務、落實實戰化訓練。

中科院研製 射程可達四百公里

「雄三增程型」為中科院研製的超音速反艦飛彈，據傳射程可達四百公里，遠超一般雄三飛彈的一五○公里，可大幅壓縮敵艦反應時間，射程涵蓋台灣海峽、巴士海峽等關鍵海域，強化我國制海作戰效益。

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依據國防部規劃，增程型雄三為海空戰力提升特別預算案之一，自二○二三年至二○二六年編列四四一億餘元量產雄三與增程型飛彈。陸基版將交由海鋒大隊實際操作，艦射版則預計搭載於二○二六年完工的輕型巡防艦。

賴總統昨視導陸軍機步二六九旅機動指揮所、砲兵第廿一指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、五三工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練，並頒發加菜金慰勉國軍官兵辛勞，肯定全體投入最大心力強化行動應變，落實實戰化訓練。

海軍陸用型監偵無人機 也曝光

總統府釋出影片亦首次曝光一款未曾對外公開的無人機，由智飛科技得標的九十六架「陸用型監偵無人機」。該型固定翼無人機具垂直起降能力，導控距離大於一百公里，可滯空六小時以上，將強化海軍濱海監偵與打擊程序整合效能，支援濱海作戰指揮部實施遠距目標識別與戰場感知。

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