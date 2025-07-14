二二八受難者林茂生之孫 林承志力挺大罷免 號召護民主

林茂生之孫林承志呼籲民眾支持大罷免。（林承志提供）

2025/07/14 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕大罷免第一波投票進入倒數十二天，二二八事件受難者林茂生之孫、作家林承志近來表態力挺大罷免，強調面對藍委在立院擴權、毀憲亂政，企圖沒收台灣民主的行為，台派應與正藍軍一起站出來並肩作戰、反共保台，保住得來不易的自由民主。

林茂生為台灣首位哲學博士、首位留美博士，歷經日治時期的他，曾表達對國民政府帶來自由民主的渴望，抨擊行政長官公署施政不遺餘力，卻於二二八事件時期遭羅織陰謀叛亂罪名，於自宅被特務人員逮捕，迄今生死不明。其次子林宗義返台參與二二八平反活動後，家族成員已長達卅多年未再涉足政治，而今其孫林承志決定再度挺身而出發聲。

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林承志說，祖父失蹤後，祖母曾告誡二伯父（林宗義）不要用野蠻方法報仇，要思考用教育方式感化敵人。不過，目前國會殿堂中挾著多數之勢的立委，假民主之名推出一連串如國會擴權、財劃法修正案，乃至於最近的無差別普發現金等毀憲亂政的法案等，甚至有人狂言共產黨統治也沒有不好，顯見目的就是在於削弱台灣數十年來厚植的國力，意在癱瘓政府施政。

林承志以自身曾在中國城市及鄉村生活的經驗示警，祖父曾說：「從來處於帝國主義之下，我不是人，我不是自然之人」，在中國統治之下，別想成為「自然之人」。

林承志強調，二二八的苦，可以藏在心裡，但看到得來不易的民主自由被濫用，他必須站出來。身為台中五選區的選民，他除了將盡力協助罷免藍委黃健豪，更要號召大眾出來投下罷免同意票。

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